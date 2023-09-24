عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

"البحوث الإسلامية": النبي كان معلما فذا فريدا يقدرالعقول ويستثمر الطاقات

صدى البلد

قال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيّاد، إن الاحتفاء بمولد النبي -صلى الله عليه وسلم- في هذه في شهر مولده من أوجب الواجبات وفريضة دينية بل ضرورة حياتية؛ إذ في هذا الاحتفال تذكير بشخصية فريدة لم تتكرر في العالم أجمع؛ حيث بُعث -صلى الله عليه وسلم- والعالم على حاله من الجهل والظلم والتخبط تتحكم فيه الأعراف الجائرة وتسود فيه الموازين المعوجة فلا كرامة لإنسان ولا موضع لضعيف ولا مكان لمحروم، ولا أدل على ذلك من وصف جعفر بن أبي طالب -رضي الله عنه- لحالة هذا العالم للنجاشي، فكانت بعثته صلى الله عليه وسلم طوق النجاة لهذا العالم، والتي جاءت بالترغيب في الرحمة والمحبة والأمان وتنظر إلى الإنسان باعتبار إنسانيته لا فرق بين الجميع.


أضاف عياد خلال كلمته في احتفالية جامعة بني سويف بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف؛ بحضور د. سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، د. محمود الهواري الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني بالمجمع، الشيخ رضا عبد الحليم مدير عام منطقة وعظ بني سويف وعدد من وعاظ وواعظات الأزهر وطلاب جامعة بني سويف، أن الاحتفال بمولد النبي -صلى الله عليه وسلم- يستوقفنا أمام جوانب عدة أمام هذه الشخصية العظيمة في جميع أحوالها وشؤونها؛ ولهذا لا غرابة أن نجد الله تعالى يحدثنا عن هذا النبي ويخبرنا عن حاله ويبصرنا بشأنه فيقول سبحانه {وإنك لعلى خلق عظيم}، أي على دين قويم وهدي مستقيم، وهو ما أنبأت به أم المؤمنين خديجة -رضي الله عنها- عندما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم في الغار وعاد إلى بيته قلقًا فقالت له قولتها المشهورة "كلَّا والله ما يخزيك الله أبدًا"؛ إنك لتصل الرحم، وتصدُقُ الحديثَ، وتَحمِل الكَلَّ، وتَكسِبُ المعدومَ، وتَقري الضيف، وتعين على نوائب الحق"، وهو ما أكدته أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها عندما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت "كان خلقه القرآن".


أوضح الأمين العام أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان معلمًا فذًا فريدًا يستطيع أن يخاطب الناس على قدر أفهامهم وعقولهم ودرجاتهم؛ فكان يحسن الاختيار والتعليم لأصحابه رضوان الله عليهم، ويستثمر هذه الطاقات وتلك الإمكانات التي ميز الله -عز وجل- بها البعض، وكان -صلى الله عليه وسلم- يستدعي الظروف والبيئة التي نشأ بها الناس ويلتمس الأعذار، مشيرًا إلى أننا إذا كنا نحتفي بمولد النبي -صلى الله عليه وسلم- في مؤسسة علمية فهذا بالضرورة يدعونا إلى احترام العلم وتقدير العلماء والإعلاء من مكانتهم والحرص على بث تلك الروح في نفوس الطلاب.

وختم الأمين العام كلمته بالتأكيد على أن عصر الفضاء والتكنولوجيا والثورة المادية الهائلة التي قربت البعيد ويسرت العسير وفتحت الباب أمام كثير من الموجات الإلحادية والتيارات المادية وكل هذه الأقوال التي تتأتى من خلال هذه التيارات وتلك الاتجاهات ما هي إلا أقاويل ساقطة تسقط أمام العلم والبرهان والدليل والحجة، مشيرًا إلى ضرورة الوقوف أمام تلك الموجات الإلحادية والتيارات المادية والدعاوى الشاذة التي يراد منها القضاء على الكرامة الإنسانية ومسخ الهوية الإنسانية والخروج على ميثاق الفطرة والطبيعة السوية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل تعاد المباراة؟| أول تحرك من «كاف» تجاه حكم السوبر الإفريقي بعد لقطة كهربا وتعدد الأخطاء

شغل فاشل .. أول تعليق من لقاء سويدان بعد صفع ميدو عادل بالقلم

لماذا نهى النبي عن التولة؟ فعل محرم ترتكبه المرأة مع زوجها

“ناسا” تكتشف موعد نهاية العالم| كارثة بقوة 22 قنبلة ذرية تضرب الأرض.. تسببت في انقراض الديناصورات

10 آلاف جنيه مرة واحدة .. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار الحديد

عٓرض بـ 2 مليار جنيه يثير أزمة داخل الزمالك| مفاجأة هريدي.. البناني ينفي.. والسمري يكشف الحقائق

سر الحلبة بالعسل والمنشطات.. قصة الطالبة الجامعية وزوجها المسن في روض الفرج

مدرب كبير.. شوبير يعلن أول الراحلين عن الدوري المصري

ترشيحاتنا

تخفيض 25% في هذه الحالة|الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة لقانون التصالح قريبا

ضربته بالقلم على وشه.. تفاصيل أزمة لقاء سويدان وميدو عادل

عصام خليل: الإخوان الإرهابية سبب الخلط بين العمل الخدمي والنيابي| خاص

بتسديدة حسين الشحات.. الأهلي يضيف الهدف الثاني في شباك سان جورج

أهالي سيناء يستقبلون أحمد موسي بالأحضان..شاهد

ديربي مدريد .. التشكيل الرسمي لمباراة أتليتكو والريال في الدوري الإسباني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق حجمه .. أكبر خيار في العالم يثير الدهشة ببريطانيا .. ما سره ؟

سخر من الأهلي على طريقة مرتضى| شوبير يفتح النار على ميدو: اتخضيت من اللي قاله

شاهد.. اكتشاف بركة غامضة تثير الذهول بأمريكا

بألوان مبهجة .. عائشة بن أحمد تستعرض جمالها| شاهد

فيديو

خصم 25٪ في قانون التصالح.. ومفاجأة من الحكومة والبرلمان

أوفيليا| عاصفة جديدة تهدد بفيضانات وأعاصير.. وهذه أماكن خطورتها

تغني وتحتفل.. شاهد آخر فيديو لـ لقاء سويدان قبل صفع ميدو عادل

راتب خرافي.. تفاصيل عرض الشباب السعودي لضم كولر وكيف رد مدرب الأهلي؟.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ