نائب رئيس شعبة الأرز يوضح سبب ارتفاع سعره| فيديو

قال مصطفى السلطيسي، نائب رئيس شعبة الأرز، إن الناس معتادة على تخزين الأرز في بداية الموسم، وهذا ما يحدث من معظمهم، مؤكدا أن 80% من الأرز المزروع هذا العام، سيتم حصاده بعد يوم 10 أكتوبر، لأن هذا نوع جديد، ونحن كنا معتادين أن يكون الحصاد من منتصف شهر أغسطس حتى شهر أكتوبر، لكن هذا العام 80% من الأرز سيتم حصاده بعد يوم 10 أكتوبر.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة"، مع الإعلامية "هبة جلال"، المذاع عبر شاشة "المحور"، الناس الآن معتقدة أن الأرز قد نفد، وهذا غير صحيح، لذلك الكل يلجأ إلى التخزين، سواء كانوا تجارا أو فلاحين.