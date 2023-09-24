نائب رئيس شعبة الأرز يوضح سبب ارتفاع سعره| فيديو

‏قال مصطفى السلطيسي، نائب رئيس شعبة الأرز، إن الناس معتادة على تخزين الأرز في بداية الموسم، وهذا ما يحدث من معظمهم، مؤكدا أن 80% من الأرز المزروع هذا العام، سيتم حصاده بعد يوم 10‏ أكتوبر، لأن هذا نوع جديد، ونحن كنا معتادين أن يكون الحصاد من منتصف شهر أغسطس حتى شهر أكتوبر، لكن هذا العام 80% من الأرز سيتم حصاده بعد يوم 10 أكتوبر.

‏وأضاف ‏ خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة"، مع الإعلامية "هبة جلال"، المذاع ‏عبر شاشة "المحور"، الناس الآن معتقدة أن الأرز قد نفد، وهذا غير صحيح، لذلك الكل يلجأ إلى التخزين، سواء كانوا تجارا أو فلاحين.