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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نائب رئيس شعبة الأرز يوضح سبب ارتفاع سعره| فيديو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

‏قال مصطفى السلطيسي، نائب رئيس شعبة الأرز، إن الناس معتادة على تخزين الأرز في بداية الموسم، وهذا ما يحدث من معظمهم، مؤكدا أن 80% من الأرز المزروع هذا العام، سيتم حصاده بعد يوم 10‏ أكتوبر، لأن هذا نوع جديد، ونحن كنا معتادين أن يكون الحصاد من منتصف شهر أغسطس حتى شهر أكتوبر، لكن هذا العام 80% من الأرز سيتم حصاده بعد يوم 10 أكتوبر.

ارتفاع أسعار الأرز بالرغم من بدء موسم الحصاد.. والكيلو يسجل هذا الرقم

‏وأضاف ‏ خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة"، مع الإعلامية "هبة جلال"، المذاع ‏عبر شاشة "المحور"، الناس الآن معتقدة أن الأرز قد نفد، وهذا غير صحيح، لذلك الكل يلجأ إلى التخزين، سواء كانوا تجارا أو فلاحين.

الأرز شعبة الأرز الإعلامية هبة جلال الفلاح التجار

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