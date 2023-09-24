ارتفاع أسعار الأرز بالرغم من بدء موسم الحصاد.. والكيلو يسجل هذا الرقم

ارتفعت أسعار الأرز في السوق مجددا ، بعدما تراجعت إلى نحو 18 جنيها للكيلو للمستهلك ولامس طن الأرز الشعير 12 ألف جنيه.

أسعار الأرز الشعير اليوم

وشهدت أسعار الأرز ارتفاعات غير مبررة، والتي ارتفعت مجددا لتسجل 15000 جنيه لطن الأرز الشعير العريض، بينما سجل سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة بين 13800- 14200 جنيه.

الأرز

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أسعار الأرز المصري اليوم 2023

وشهد سعر الأرز المصري اليوم 2023 ، ارتفاعا ليسجل طن الأرز الأبيض بين 21500 إلى 22500 جنيه للطن.

وبحسب شعبة الأرز بغرفة الصناعات الغذائية، انخفض المعروض مما ساهم في زيادة الأسعار، بالتزامن مع نشاط ملحوظ في الطلب مجددًا.

وكشفت مصادر في شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات، أن ارتفاع أسعار الأرز يرجع تخرين التجار كميات منه ،على الرغم من أننا في موسم الحصاد، إذ طالب المستهلكين بمزيد من الرقابة على هؤلاء المحتكرين لتراجع الأسعار إلى الحدود المناسبة.

سعر الأرز الأبيض

ويتراوح سعر كيلو الأرز اليوم بين 23-25 جنيها حسب المنطقة للأرز السائب ، بينما يكون الأرز المعبأ أكثر من ذلك على حسب النوع والشركة والجودة ويصل إلى 29 جنيها.

الأرز

توقعات أسعار الأرز الشعير

وكان قد صرح رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة القاهرة التجارية، إن هذه الفترة فيصلية بين أرز البشاير ومحصول الأرز الرئيسي، ومن الطبيعي ارتفاع أسعار قليلا بهذه الفترة الزمنية كل عام.

وتابع أن 90% من المساحات المنزرعة من الأرز لم يتم حصادها، وخلال أكتوبر ستكثر عملية الحصاد بقوة ما يساهم في تراجع الأسعار مجددا.

وأضاف رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز، خلال تصريحات تليفزيونية: "ارتفاع أسعار الأرز لا يدعو للقلق وهو متوفر بالأسواق، لكن بعض التجار يقومون بتخزين الأرز وهو ما أدى لارتفاع سعره".

الأرز

توقعات أسعار الأرز

وتابع شحاتة أن التخزين يؤدي إلى ارتفاع سعره، متوقعا هبوط سعر الأزر بدءا من شهر أكتوبر المقبل واستقراره.

وأشار رجب شحاته، رئيس شعبة الأرز،: "من يريد تخزين الأرز لابد أن يحصل على إخطار بذلك من التموين، مشددا على أنه سيتم التصدي لكل من يخالف التعليمات.

وتوقع حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، وصول إنتاج محلي من الأرز الشعير يقارب 7 ملايين طن، لزراعة مساحات ـرز بالمخالفة هذا العام أكثر من العام الماضي.

ونوه بتوقعات لإنتاج ما يقارب 4 ملايين طن أرز أبيض، بما يفيض عن الحاجة المحلية بنحو نصف مليون طن، بما يؤدي إلى انخفاض كبير في أسعاره.