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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

قفزة جديدة بأسعار الأرز وهذا هو السر

سعر الأرز
سعر الأرز

شهد سعر الأرز قفزة جديدة خلال اليومين الماضيين، إذ سجل سعر الطن ارتفاعا بنحو 1000 جنيه ، وهو ما أثار التساؤلات خاصة مع بدء موسم حصاد الأرز الجديد، والذي من المفترض أن يؤدي إلى انخفاض الأسعار وليس ارتفاعها.

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أسعار الأرز الشعير اليوم 

ويبحث الكثير عن سعر الأرز الشعير اليوم ، والتي ارتفعت مجددا لتسجل 15250- 15400 جنيه لطن الأرز الشعر العريض، بينما سجل سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة بين 14000- 14400 جنيه.

الأرز 

أسعار الأرز المصري اليوم 2023

وشهد سعر الأرز المصري اليوم 2023 ، ارتفاعا ليسجل طن الأرز الأبيض بين 18 إلى 21 ألف جنيه للطن.

وبحسب شعبة الأرز بغرفة الصناعات الغذائية، انخفض المعروض مما ساهم في زيادة الأسعار، بالتزامن مع نشاط ملحوظ في الطلب مجددًا .

سعر الأرز الأبيض

ويتراوح سعر كيلو الأرز اليوم بين 21-24 جنيها حسب المنطقة للأرز السائب ، بينما يكون الأرز المعبأ أكثر من ذلك على حسب النوع والشركة والجودة.

الأرز 

توقعات أسعار الأرز الشعير

وقال صرح رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة القاهرة التجارية، إن  هذه الفترة فيصلية بين أرز البشاير ومحصول الأرز الرئيسي، ومن الطبيعي ارتفاع أسعار قليلا بهذه الفترة الزمنية كل عام.

وتابع أن  90% من المساحات المنزرعة من الأرز لم يتم حصادها، وخلال أكتوبر ستكثر عملية الحصاد بقوة ما يساهم في تراجع الأسعار مجددا.

وأضاف رجب شحاته، رئيس شعبة الأرز، خلال تصريحات تليفزيونية: "ارتفاع أسعار  الأرز لا يدعو للقلق وهو متوفر بالأسواق، لكن بعض التجار يقومون بتخزين الأرز وهو ما أدى لارتفاع سعره".

هل يصل الأرز إلى 35 جنيها

وأوضح شحاته،أنه تم رصد شكاوي من سعر الأرز في الشرقية والدقهلية ودمياط"، موضحا: "سعر كيلو الأرز متوفر بالأسواق بسعر 24 جنيها"، مشيرا إلى أن المشكلة الكبرى في عمليات التخزين من قبل بعض التجار.

وتابع شحاته أن التخزين يؤدي إلى ارتفاع سعره، متوقعا هبوط سعر الأزر بدءا من شهر أكتوبر المقبل واستقراره.

وبناء على ذلك لن تصل أسعار الأرز إلى 35 جنيها مجددا ، ولكن كل المؤشرات تتجه نحو هبوطها الفترة المقبلة.

الأرز 

كان حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين  قال  انه كلما اقترب موسم حصاد الأرز كلما انخفضت أسعاره، متوقعا أن يصل كيلو الأرز الأبيض للمستهلك الي 15 جنيها للكيلو.

وتوقع نقيب الفلاحين، وصول إنتاج محلي من الأرز الشعير يقارب 7 ملايين طن، لزراعة مساحات ـرز بالمخالفة هذا العام أكثر من العام الماضي.

ونوه إلى توقعات لإنتاج ما يقارب 4 ملايين طن أرز أبيض، بما يفيض عن الحاجة المحلية بنحو نصف مليون طن، بما يؤدي إلى انخفاض كبير في أسعاره.

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