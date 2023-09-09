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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الأرز البسمتي .. طريقة تحضيره مثل المطاعم الكبرى للشيف منال الكومي

الأرز البسمتي
الأرز البسمتي

الأرز البسمتي من النشويات التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها ، ولكنه يعتبر من أنواع الأرز الغالية التي لا يتسطيع العديد من الأشخاص شرائها من المحلات، على الرغم من مذاقه المميز.
قدمت الشيف منال الكومي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، عن طريقة عمل بديل الأرز البسمتي في المنزل.

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مقادير عمل الأرز الأصفر البسمتى  

2 كوب ارز بسمتى مغسول  
4 كوب مرقه بيون دجاج او لحمة
1 معلقه كبيره كركم
ملح وفلفل
5 ورقه لورا
1 معلقة صغيرة حبهان بودره او 5 حبه حبهان سليم
5 حبة قرنفل
1 بصلة مفرومة
1 معلقة صغيرة ثوم مفروم
1 معلقة صغيرة شطة بودرة حسب الرغبة
1 ليمون مجفف
ربع فنجان زيت ذرو

طريقة عمل الأرز الأصفر البسمتى  

 في حلة على النار نضع القليل من السمنة ثم نضع لسان العصفور ونحمره ثم نضع التوابل كلها ونشوح جيداً ثم نضيف البصلة والجزر ونستمر في التشويح ثم نضع الماء المغلي ونتركه حتى تمام النضج ويقدم بالهنا والشفا.

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