استمر 120 ثانية .. أول تعليق من المغرب على الزلزال العنيف

قال المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب إن هزة أرضية بلغت قوتها 7 درجات على مقياس ريختر، سجلت في الساعات الأولى من صباح السبت بإقليم الحوز (وسط غرب)، حسبما سجلته الشبكة الوطنية لرصد الزلازل.

وأوضح المعهد في "نشرة إنذارية" مشتركة مع المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، أن هذه الهزة التي حدد مركزها في جماعة إيغيل التابعة لإقليم الحوز، وقعت الساعة الحادية عشرة و11 دقيقة وثانية واحدة مساء الجمعة بالتوقيت المحلي.

وشعر سكان المملكة بالهزة الأرضية التي استمرت حوالي دقيقتين، وخرج معظمهم إلى الشوارع خوفا من ارتدادات موالية للهزات الأولى.

وتحدث رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن انهيار عدد من المباني بالمناطق العتيقة في بعض المدن، وتصدع بنايات أخرى.

ولم يتأكد حتى الآن وجود خسائر في الأرواح.

وكان المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض قال إن زلزالا بقوة 6.8 درجة هز المغرب في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، وأضاف أن مركز الزلزال كان على عمق 27 كيلومترا.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن الزلزال وقع على بعد حوالي 72 كيلومترا شرقي مدينة مراكش.

وعرضت بعض الحسابات على منصة "إكس"، "تويتر" سابقا، اللحظات الأولى لحدوث الزلزال، وأظهرت أشخاصا يهرولون إلى الشوارع وأبنية تهتز.