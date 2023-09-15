مفاجأة في سعر الأرز.. تعرف على التفاصيل

يعد الأرز من الوجبات الأساسية والرئيسية على موائد المصريين، لذا يعد من أهم السلع التي تحظى ببحث واسع على محركات البحث بشكل يومي لمعرفة أسعاره بالأسواق.

هل تراجع سعر الأرز ..

تعكف الدولة ممثلة في وزارة التموين لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لتوفير سلعة الأرز بشكل يكفي احتياجات المصريين وبأسعار مخفضة، فقد أرجعت شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أسباب تراجع أسعار الأرز نتيجة الخطوات التي اتخذتها وزارة التموين والتجارة الداخلية باستيراد الأرز من الخارج والتعاقد على شراء كميات أرز أبيض من الخارج لطرحها للمواطنين بأسعار مناسبة.

وللتحوط من محاولات الاحتكار التي يلجأ إليها بعد التجار فقد لجأت الدولة لاستيراد الأرز لضرب أي محاولة للاحتكار من قبل بعض المغرضين، ولوقف نزيف الأسعار الذي يحدث من وقت لآخر بسبب التجار .

وسجّل الأرز المعبأ اليوم 14 سبتمبر 2023: 28 جنيه للكيلو.

سعر الأرز الشعير اليوم

حيث سجلت أسعار الأرز الشعير رفيع الحبة عند مستوي 13000 جنيه للطن الواحد بعد ارتفاعه اليوم.

كما سجلت أسعار الأرز الشعير عريض الحبة عند مستوي 14300 جنيه للطن الواحد بعد ارتفاعه اليوم.

فيما سجلت أسعار الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة كسر 3% عند مستوي 22000 جنيه للطن الواحد بعد ارتفاعه اليوم.