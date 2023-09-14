الحماس يشعل السوبر الإفريقي| مدرب الأهلي يتوعد.. الشناوي متفائل.. وبن شيخة يتحدى

يلتقي مساء غدٍ الجمعة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر فى مباراة السوبر الإفريقي بالسعودية نظيره اتحاد العاصمة الجزائري.

ويعول السويسري مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي على كتيبة اللاعبين لحصد لقب كأس السوبر الإفريقي وبلوغ منصة التتويج القاري.

فيما رفع منافس الأهلي في مباراة كأس السوبر الإفريقي نادي اتحاد العاصمة الجزائري بقيادة عبد الحق بن شيخة راية التحدي فى مباراة كأس السوبر الإفريقي.



صدى البلد يستعرض تصريحات مدربي ونجوم النادي الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري قبل مباراة السوبر الإفريقي.

السوبر الإفريقي صعب

أكد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق سعيد بإقامة مباراة السوبر الإفريقي في المملكة العربية السعودية، خاصة أن الأهلي يملك ظهيرا جماهيريا كبيرا سيكون له دور مهم في تحفيز اللاعبين خلال اللقاء.



وأوضح كولر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم أن مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الإفريقي صعبة، خاصةً أنها بطولة من لقاء واحد، والأهلي لا يفكر إلا في الفوز، واللاعبون سوف يبذلون كل ما لديهم من أجل حصد اللقب وإسعاد الجماهير.

وأضاف: «سعيد للغاية بالتعاقدات التي قمنا بها، إلى جانب اللاعبين المتواجدين بالقائمة، ولدينا مجموعة مميزة وقادرة على تحقيق ما نطمح إليه في كل البطولات».

وأكمل: «سعيد للغاية بانضمام الفرنسي انتوني موديست لأنه لاعب كبير، وما يشغلني هو انسجامه مع اللاعبين، وأن الدوري السعودي لديه تجربة مميزة في ضم مثل هذه النوعية من التعاقدات».

الأهلي جاهز فى السوبر الإفريقي

أكد محمد الشناوي، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية الفريق لخوض مباراة السوبر الذي يمثل بطولة مهمة للغاية.

وأوضح أن الفريق بدأ الاستعداد منذ معسكر النمسا، وأن المباراة سوف تكون أمام خصم له كل الاحترام، وأن اللاعبين لديهم جاهزية كبيرة بعد فترة الإعداد التي سبقت انطلاق الموسم.

وقال: «سعداء باللعب في المملكة العربية السعودية ووسط جمهورنا هنا، والأهلي ناد كبير بجمهوره في كل مكان، وننتظر دعم جماهيرنا غدا والمباراة صعبة ونسعى لتحقيق الفوز وأن يكون التوفيق حليفا لنا في التتويج بالكأس».

وأضاف: «تعودنا أن نسعى للفوز باللقب، وما يزيد من صعوبة المهمة أنها بطولة من مباراة واحدة، ونسعى إلى الفوز بها ومواصلة مسيرة البطولات».

وشدد الشناوي على أن الفريق لديه دوافع كبيرة للغاية في المباراة، وأن هناك حالة من التركيز الشديد بين اللاعبين لتقديم أفضل ما يمكن خلال اللقاء.

لا نخشى الأهلي

فيما قال عبدالحق بن شيخة مدرب فريق اتحاد العاصمة الجزائري:

فريقنا جاهز، ونلعب أمام فريق عالمي، نحترم المنافس ولا نخشاه.

أضاف: يجب أن نكون في أفضل حالاتنا ونقدم مستوى يليق بسمعة الفريق وكرة القدم الجزائرية.

قادرون على حصد لقب السوبر الإفريقي

شدد زين الدين بلعيد، قائد فريق اتحاد العاصمة الجزائري، على صعوبة مباراة فريقه ضد الأهلي، المقرر لها غدا الجمعة، في كأس السوبر الإفريقي بالمملكة العربية السعودية.

وقال بلعيد خلال حوار مع الموقع الرسمي للكاف:" بدأنا تحضيراتنا منذ حوالي شهر من الآن، تعبنا كثيرا خلال استعداداتنا التي أجريناها، ونتمنى أن نكون يوم مباراة كأس السوبر الإفريقي جاهزين بنسبة 100%".

وأضاف:" المباراة ستكون صعبة لأننا سنلعب ضد الأهلي الذي يعتبر فريقا معروفا على الساحة الإفريقية والعالمية، إن شاء الله سنكون قدر المسؤولية الملقاة على عاتقنا، ونقدم المردود الذي يشرف فريقنا اتحاد الجزائر".

وتابع:" لاعبو اتحاد الجزائر يعلمون ماذا ينتظرهم خلال هذه المواجهة، وواعون بحجم المسؤولية، ونأمل أن نكون مستعدين جدا يوم اللقاء، ولما لا التتويج باللقب القاري الثاني، وبدء الموسم الكروي بتتويج جديد، لكي نفرح جماهير نادي اتحاد الجزائر الذين يستحقون الكثير من الألقاب".

واختتم:" أتمنى التوفيق لفريقي اتحاد الجزائر في الموسم الكروي الجديد كله، وليس في المباراة الأولى الخاصة بكأس السوبر الإفريقي فقط، وإن شاء الله أحقق من الجانب الشخصي المزيد من التتويجات مع نادي اتحاد الجزائر".