تأهيل المدرسين نفسيا.. برلمانية ترفض مقترح ضرب الطلاب بالمدارس

رفضت النائبة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، مقترح إعادة النظر في آليات عودة هيبة المعلم داخل المدارس في مصر لأداء رسالته، وذلك بمنحه صلاحيات أوسع في التأديب والعقاب، ومنها "الضرب بالعصا".

وقالت النائبة البرلمانية، في تصريحات تلفزيونية، مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على شاشة "سي بي سي"،:" المدرس في الماضي لم يتعرض لضغوط نفسية في السابق كما هو الوضع الحالي في ظل المتغيرات الكثيرة".

العقاب بأسلوب مختلف



وشددت على أن المدرس في الوضع الحالي يتعرض لضغوط نفسية، والضرب بالعصا كان موجود سابقًا ولكن الوضع أصبح مختلف الآن، مضيفة :"الضرب عمره ما هيبني شخصية بني آدم أو طفل.. لا بد من عودة الخطاب الديني وحصص القرآن الكريم وتقويم السلوك ويتم تأهيل المدرسين نفسيًا وإذا أخطأ التلميذ يكون العقاب بأسلوب مختلف".