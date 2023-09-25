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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

هيئة الدواء تفجر مفاجأة عن استخدام المضادات الحيوية لعلاج البرد

صدى البلد

تزداد حالات نزلات البرد مع تغير الطقس وقد يلجأ الكثير إلى تناول الأدوية والمضادات الحيوية دون الرجوع إلى طبيب. 

 

ونشرت هيئة الدواء المصرية علي صفحتها الشخصية بالفيسبوك منشورًا عن  ​​استخدام المضادات الحيوية.​


 وأكدت هيئة الدواء أن ​استخدام المضادات الحيوية دون وصفة طبية يؤدي إلى مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية؛ وبالتالي لا يستطيع المضاد الحيوي القضاء عليها.​​​

يزداد ظهور مقاومة المضادات الحيوية وانتشارها في الحالات التي تستخدمها دون وصفة طبية للاستعمال البشري أو الحيواني.​​ وانتشار البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية في مرافق الرعاية الصحية والمجتمعات وحول العالم بيحصل بسرعة وبيمثل خطر على الصحة العامة.​


لذلك تؤكد هيئة الدواء المصرية على أهمية ترشيد استخدام المضادات الحيوية ، واتباع تعليمات الطبيب أو الصيدلي الخاصة باستخدام الأدوية والمستحضرات الصيدلية، كما توصي باستشارة الصيدلي في كل ما يتعلق بالطريقة الآمنة السليمة لاستخدام الدواء، حيث أن الصيدلي هو الخبير الأول بالطرق الآمنة لاستخدام الدواء. ​​


 

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هيئة الدواء تفجر مفاجأة عن استخدام المضادات الحيوية لعلاج البرد

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