محمد زكي الألفي يوضح الفارق بين العبور والاقتحام يوم نصر أكتوبر

قال اللواء محمد زكي الألفي، أحد أبطال حرب أكتوبر، إن هناك فرق بين التأمين والحماية في الحرب، فالتأمين؛ هو صد هجوم العدو، والحماية؛ هي خروج الطيران لمواجهة العدو في أرضه ومنعه من الهجوم.

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج "الشاهد" على شاشة "إكسترا نيوز"، أن بناء حائط الصواريخ خلال حرب أكتوبر كان ملحمة، وكانت السرايا تحمي القواعد في أثناء بنائها، وتلقت هذه القواعد غارات كثيفة، وأصيب العديد من المدنيين العاملين في هذه القواعد.

عبور القناة

وأشار إلى أن عبور قناة السويس كان اقتحاما وليس عبورا؛ لأن الجيش تخطى عوائق عديدة، مثل “المانع المائي، والساتر الترابي بارتفاع 20 مترا وبزاوية ميل 45 درجة”، وواجه بعدها نقاط حصينة يراقب منها العدو ويطلق نيرانا مؤثرة، وخلالها دبابات تتحرك بشكل معين؛ لمنع أي اقتحام، مع وجود النابالم المشتعل على سطح القناة، وبالتالي، كان هذا اقتحاما لهذه الموانع.

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