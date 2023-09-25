كيف يكون بر الوالدين بعد الموت.. الإفتاء تجيب

قالت دار الإفتاء إن السنة النبوية المطهرة دلت على أن الإحسان والبر لا يقتصر على فترة حياة الوالدين أو أحدهما، بل هو مطلوب بعد الموت.

وأوضحت الدار عبر حسابها على “فيس بوك”: دلت السنة النبوية الشريفة على أن الإحسان والبر بالوالدين لا يقتصر على وجودهما أو أحدهما في الحياة؛ قال مالك بن ربيعة الساعدي رضي الله عنه: بينما نحن عند النبي ﷺ إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، أبقي من بر أبوي شيء أبرهما به من بعد موتهما؟ قال: «نعم، الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإيفاء بعهودهما من بعد موتهما، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما» (سنن أبي داود/ 5142).

وتابع: أفاد هذا الحديث بأن بر الوالدين بعد الوفاة يكون بالدعاء لهما، والصدقة عنهما، وهبة ثواب الأعمال الصالحة إليهما، وزيارتهما في قبرهما، مع صلة أقاربهما وأصدقائهما.

وكشف الشيخ أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، عن عقوبة عقوق الوالدين في الإسلام في الدنيا والآخرة.

عقوبة عقوق الوالدين في الدنيا والآخرة

وقال أبو اليزيد سلامة، في فيديو لصدى البلد، إن الشخص الذي يقع في عقوق الوالدين، هذا أسوأ شئ في هذه الحياة، لأن الله تعالى قرن ما بين طاعته وما بين بر الوالدين.

واستشهد أبو اليزيد سلامة، بقول الله تعالى (وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً) كما أن النبي الكريم أخبرنا أن أكثر شئ تعجل عقوبته في الدنيا وكذلك في الآخرة، هي عقوق الوالدين وقطع الأرحام.

بر الوالدين

وتابع: وقد سئل بعض الصالحين عن بر الوالدين، فقالو (البر كثير، والبر يشمل، حتى تنظيف الثياب، والحرص على عدم وقوع بعض التراب على الوالد، فهنا يكون الابن عاقا لوالديه".

وأشار إلى أن عقوق الوالدين، هو سلف ودين، راويا قصة أويس القرني الذي عاش في حياة النبي ولم يراه، وقال عنه النبي: لو أقسم على الله لأبره، ودعا له النبي أن يشفيه الله من البرص.

وكانت من فضائل سيدنا أويس، أن كانت له أم وهو بها بار، فلم تذكر له السنة النبوية المطهرة إلا هذه الفضيلة، فقالوا إن سبب عدم لقائه بالنبي هو بره بأمه وعدم تركه لها.