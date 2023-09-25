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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح في هارفارد بعد تجديد عقده مع ليفربول| شاهد

صدى البلد

شارك محمد صلاح، لاعب ليفربول الانجليزي، منشوراً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام. 

ونشر محمد صلاح ورقة بحثية عن مفاوضاته ووكيل أعماله رامي عباس عن التجديد مع ليفربول، في هارفارد بيزنس سكول.

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أداء رائع ومعتاد من الملك المصري| ليفربول يتغزل في محمد صلاح

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محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول ضد وست هام في الدوري الإنجليزي

قاد النجم المصرى محمد صلاح، ليفربول الانجليزي للفوز على نظيره وست هام، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وكتبت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول علي موقع اكس "أداء رائع ومعتاد من الملك المصري 👑👏لاعب مباراة ‎ليفربول وست هام هو محمد صلاح"

وتوج محمد صلاح، بجائزة أفضل لاعب فى مباراة  الريدز وضيفه وست هام يونايتد، والتى أقيمت مساء الأحد، فى الدوري الإنجليزي الممتاز.

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