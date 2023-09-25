محمد صلاح في هارفارد بعد تجديد عقده مع ليفربول| شاهد

شارك محمد صلاح، لاعب ليفربول الانجليزي، منشوراً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ونشر محمد صلاح ورقة بحثية عن مفاوضاته ووكيل أعماله رامي عباس عن التجديد مع ليفربول، في هارفارد بيزنس سكول.

قاد النجم المصرى محمد صلاح، ليفربول الانجليزي للفوز على نظيره وست هام، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وكتبت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول علي موقع اكس "أداء رائع ومعتاد من الملك المصري 👑👏لاعب مباراة ‎ليفربول وست هام هو محمد صلاح"

وتوج محمد صلاح، بجائزة أفضل لاعب فى مباراة الريدز وضيفه وست هام يونايتد، والتى أقيمت مساء الأحد، فى الدوري الإنجليزي الممتاز.