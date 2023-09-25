عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

«الألفي» : تأكدنا من عبور القناة بمجرد مرور سلاح الطيران

صدى البلد

أكد اللواء محمد زكي الألفي، أحد أبطال حرب أكتوبر، أنه كان في قارب أثناء العبور والعملية كانت تجري بكل دقة ونظام.


وأضاف خلال حواره ببرنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الدكتور محمد الباز: "تأكدنا من عبور القناة بمجرد مرور سلاح الطيران".

العدو الاسرائيلى


وتابع: "كنت أريد أن أصل للشاطئ المقابل ونأسر العدو الإسرائيلي الذي نكد وأحزن جموع الشعب المصري، بألفاظ وكلمات وتصرفات، وكنا نقول علي الشاطئ المقابل البعيد معنوياً ونفسيا، وبعد وصلنا للشاطئ الأخر كانت مهمة المجموعة تسهيل وصول المجموعات الأخري وتأمينهم ومن ضمن الترتيب الإمساك بالأحبال للقوارب، وبعدها الصعود بسلم الأحبال علي خط برليف ثم يفرده ليصعد زملائه، وبعدها رفع علم الكتيبة علي الضفة الأخري، وكان يحمله النقيب سمير عيد علي حسن الطويل، وهيحتفظ حتي هذه اللحظة بهذا العلم ذكري له ولأولده، وفي هذه اللحظة تأكدنا باقتحام القناة عندما عبر الطيران فوقنا".


ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كلا من البدري جلال ومحمد عاشور.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1370569917175801&id=100077613277729&mibextid=Nif5oz

أبطال حرب أكتوبر إسرائيل إكسترا نيوز الشركة المتحدة الشعب المصري العدو الاسرائيلي اللواء محمد زكى الألفى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لماذا نهى النبي عن التولة؟ فعل محرم ترتكبه المرأة مع زوجها

هل تعاد المباراة؟| أول تحرك من «كاف» تجاه حكم السوبر الإفريقي بعد لقطة كهربا وتعدد الأخطاء

تعديل مهم في موعد صرف الزيادة الجديدة للمعاشات | تفاصيل

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميا

قرار عاجل من الأهلي بشأن مصير كريستو من الرحيل عن الفريق

المدرب مابيألفش| ميدو يكشف أهم لاعبي الأهلي مع كولر

10 آلاف جنيه مرة واحدة .. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار الحديد

العالم الهولندي يحذر من زلزال مدمر بقوة 8.5 ريختر.. و"البحوث الفلكية" تكشف مفاجأة

ترشيحاتنا

ياسمين صبري: الدنيا جميلة بس على حسب أنت لابس أنهي نضارة

الكدواني: ياسمين صبري مثقفة جدا ومتواضعة وبستمتع بالحوار معاها

هل الحسد يسبب الموت وكيف عالج النبي المحسود؟ اتبع الطريقة النبوية للشفاء العاجل

تطور خطير.. أوكرانيا تعلن التأهب الجوي في 4 مناطق وإطلاق صافرات الإنذار

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. الاجتماع الثلاثي حول سد النهضة لم يحقق تقدما

علامة استفهام.. إبراهيم سعيد يهاجم صلاح محسن بعد مشاركته الثالثة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يفعل الكولاجين للعظام واهميته؟

دارين ماتت| تفاصيل وفاة ابنة نانسي زيدان.. عندما تحولت الكوميديا فجأة إلى بكاء

فيديو مضحك لـ غوريلاتين تركضان إلى حظيرتهما هربا من المطر في لندن

شاهد.. تصرف صادم من نشطاء بيئيين يثير فوضى في ماراثون بألمانيا

فيديو

بيجروا ورا النقل.. تفاصيل القبض على لصوص البطاطس

ضربته بالقلم على وشه.. تفاصيل أزمة لقاء سويدان وميدو عادل

خصم 25٪ في قانون التصالح.. ومفاجأة من الحكومة والبرلمان

أوفيليا| عاصفة جديدة تهدد بفيضانات وأعاصير.. وهذه أماكن خطورتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ