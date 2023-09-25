«الألفي »: التدريب على الحرب كان قاسٍيا

وثق اللواء محمد زكي الألفي، أحد أبطال حرب أكتوبر، شهادته خلال مشاركته في حرب أكتوبر، كاشفا ظروف لحظات العبور.



وأضاف خلال حواره ببرنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الدكتور محمد الباز، :"وصلت المعلومة قبل العبور بساعتين، ولكن لم يكن الجميع متأكد من المعلومة بسبب خطة الخداع التي يتبعها القادة، فكانت المعلومات لرفع درجة الاستعداد ونحن أمام نقطتين حصينتين للعدو في الدفرسوار، ثم الاتجاه ناحية الشمال لنقطة الهجوم بحوالي كيلو والذي من المقرر أن نعبر من خلاله، فهذا الانتقال لرفع درجة الاستعداد لتكرار هذه الخطة الخداعية ، ولكن في هذه المرة لم تكن خداع".

الضباط وكبار القادة



وتابع: "وعبرنا في قارب وكان الضباط وكبار القادة كانوا في مقدمة العبور، وكان هناك دقة في ركوب القوارب ومكان العبور نتيجة للتدريب الكثيف، في منطقة أبوصوير و التل الكبير، ومنطقة الرياح البحيري ومنطقة اسكندرية الصحراوي ذات التيار المائي السريع والمنيع عن قناة السويس، فتم تدريبنا علي مانع مائي أقوي من قناة السويس في طريق اسكندرية الصحراوي، وقبلنا خسائر وتم استشهاد بعض الأفراد في التدريب من عنف المياه والتدريب في الليل في هذه المنطقة، وكان هذا من ضمن خداع العدو واستبعادهم لفكرة العبور، وعند وصولنا للشاطئ تم سقوط أول شهيد في الكتيبة 18 النقيب محي الدين أحمد رجب قائد سرية، ولابد أن نذكره في هذه اللحظة".



ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كلا من البدري جلال ومحمد عاشور.

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