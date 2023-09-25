أبو العينين يهني العاهل السعودي وولي العهد وسفير المملكة في القاهرة باليوم الوطني للسعودية

توجه النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، بخالص التهاني القلبية لخادم الحرمين الشريفين الملك/ سلمان بن عبد العزيز آل سعود، العاهل السعودي، وولي العهد الأمير/ محمد بن سلمان - رئيس مجلس الوزراء، والصديق والأخ / أسامة بن أحمد النقلي - سفير المملكة بالقاهرة، والشعب السعودي الشقيق، بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ93.

وقال أبو العينين إنه في هذا اليوم الغالي على أبناء أمتنا العربية أشيد بما تشهده المملكة من تقدم وإزدهار، وأدعو الله أن يديم المحبة والأخوة التي تربط بين الشعبين المصري- والسعودي في ظل القيادة الحكيمة للرئيس السيسي والملك سلمان، وأن يحفظ تضامن ووحدة أوطاننا وشعوبنا العربية .. كل عام والمملكة وشعبها بألف خير وآمان واستقرار.