فاروق جعفر عن طلبه الانضمام لقائمة حسن لبيب: كلام كدب

أكد الكابتن فاروق جعفر، نجم فريق الزمالك الأسبق والمرشح في انتخابات نادي الزمالك المقبلة على منصب الرئيس أنه لم يطلب من منافسه المرشح حسن لبيب ان يكون ضمن قائمته قائلاً: “لم يحدث إني طلبت أن أكون في قائمة حسن لبيب ومن يقول ذلك كاذب جداً ويعلم أنه كاذب”.



وتابع: "ما قاله طارق جبريل وهو المدير المالي السابق في النادي لم يحدث ولم يحدث بيننا أي أتصال منذ عامين إلا مرة واحدة كان مصاباً بوعكة وتلقى اتصالا مني للاطمئنان عليه".



وأضاف خلال لقاءه عبر "برنامج " كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: " أنا بحترم كابتن حسن لبيب ولم أتحدث معه في يوماً عن رغبتي في الانضمام لقائمته".



وعن سبب عدم خوضه الانتخابات السابقة قال : " فكرة الترشح روادتني الان لان الفرصة متاحه أمام أبناء النادي أما الانتخابات السابقة كان من الصعب خوضها في ظل مجلس الإدارة السابق والانتخابات السابقة مكنش حد يعرف يكسبها بسبب وجود المستشار مرتضى منصور أما الان الساحة مفتوحة لكن من له إرادة وطموح ".



ونفى مجدداً أن يكون مدعوماً من النادي السابق كما يردد البعض قائلاً : لم أكن ولن أكون مدعوماً من أحد ولم تكن لي علاقة قوية بالمجلس السابق والمرشح الكابتن حسن لبيب كان لديه تقارب كبير إبان رئاسته للجنة المؤقتة التي امتدت فترتها ثمانية اشهر كان وقتها بينهما تقارب ".



موضحاً أن قراراه بالترشح مغامرة محسوبة وأنه في حال فوزه في الانتخابات لن يجامل أحد في العمل وسيكون لكل ملف مسؤول متخصص يقوم بدوره كاملاً دون تدخل أو هيمنة ".



كاشفاً أنه حال فوزه في الانتخابات سيفجر مفاجأة حول مسؤول ملف الكرة وسيكون نجم كبير جداً سيعلن حينها .