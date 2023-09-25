عبد الجواد: أي أثر خرج من مصر أجلا أم عاجلا سيعود إلى الوطن

أكد الدكتور شعبان عبد الجواد، مدير عام الإدارة العامة لاسترداد الأثار بوزارة السياحة، أن استرداد 30 ألف أثر خلال أخر 9 سنوات هو صحوة كبيرة، حيث تقوم جميع مؤسسات الدولة مستنفرة بهذا الملف.

ونوه "عبد الجواد"، خلال لقائه ببرنامج من مصر المذاع على شاشة سي بي سي، تقديم الإعلامي عمرو خليل، "مفيش أي أثر خرج من مصر بطريقة غير شرعية أجلا أم عاجلا سيعود إلى الوطن"، مؤكدا أن كافة أجهزة الدولة تقوم بمحاولات مكثفة لاسترداد هذه الأثار.

وأوضح "عبد الجواد"، أن كافة الجهات الأمنية و الرقابية تقوم بجهود لاستعادة الأثار المصرية إلى الوطن، و هذا ما نتج عنه استرداد 30 ألف قطعة أثرية بفترة وجيزة، و إضافة جزء مهم كان مفقود من التراث المصري لإكمال المعلومات الناقصة، مؤكدا أن جميع المتاحف يتواجد بها أثار مستردة، معقبا: "الأثار لا تسترد لتخزن و لكن حتى تُعرض و تكون مرئية أمام كل العالم ليروا الجهود التي تقوم بها مصر".

3 إدارات تعمل بمجال الحماية

وأضاف، أن المجلس الأعلى للأثار قام بمجموعة إجراءات لتأمين المواقع الأثرية، من جرد المتاحف الأثرية و المخازن المتحفية، مشيرا إلى وجود 3 إدارات تعمل في بمجال الحماية، مضيفا أن هناك إدارة مسئولة عن مراقبة كل ما يعرض بصالات المزادات و مواقع البيع المباشر على الانترنت، و التي تم استرداد العديد منها من قبل وزارة السياحة.