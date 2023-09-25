10سنين بنراقبها.. شعبان عبد الجواد يكشف تفاصيل استرجاع رأس الملك رمسيس الثاني

أكد الدكتور شعبان عبد الجواد، مدير عام الإدارة العامة لاسترداد الأثار بوزارة السياحة، أنه تم استرداد 63 قطعة أثرية حتى الأن من بعض الدول المختلفة بهذه السنة.

وكشف "عبد الجواد"، خلال لقائه ببرنامج من مصر المذاع على شاشة سي بي سي، تقديم الإعلامي عمرو خليل، أنه تم استرجاع رأس الملك رمسيس الثاني من سويسرا، منوها إلى أنه تم سرقتها من مصر بنهاية الثمانينات و بداية التسعينات.

وأضاف "عبد الجواد"، أن رأس الملك رمسيس الثاني بعد سرقتها اختفت فترة طويلة إلى أن ظهرت بالأسواق بعام 2013، معقبا: " فضلنا نراقب الإجراءات من دولة للأخرى حتى استقرت بسويسرا و استطعنا بالتعاون مع السلطات السويسرية أن نستردها بعام 2023".

وعلق، "بقالنا 10 سنين نراقبها حتى استرجعناها بشهر يوليو الماضي"، مؤكدا أنهم لا يقوموا بإعلان ما يقوموا به من إجراءات حفاظا على سريتها و حرصا على نجاح أي قضية سيتعاملون بها.

هدف لابد من تحقيقه أجلا أم عاجلا

وتابع، أن الاستقرار السياسي لدولة بحجم مصر نتج عنه نجاح باستراتيجيتها في جميع المجالات، موضحا أن القيام باسترداد هذا العدد من الأثار يدعو إلى الثقة في مؤسسات الدولة، و أنهم يقوموا بالعمل بإطار مؤسسي قائم على إن استراد الأثار هو هدف لابد من تحقيقه أجلا أم عاجلا.