نتنياهو مريض نفسي| إيران تستولي على 70 ألف وثيقة إسرائيلية وتكشف سرا خطيرا

أفادت وكالة تسنيم الإيرانية، أن إيران تمكنت من الوصول إلى جميع الأرشيفات القضائية الإسرائيلية والتي عددها 70 ألف صفحة، والتي تتضمن معلومات مهمة وحساسة حول الحالة الصحية لـ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وغيرها من المعلومات السرية والحساسة.

نتنياهو مريض نفسي

ووفقا للوكالة الإيرانية، فإن الأرشيفات القضائية الإسرائيلية تزعم تعرض نتنياهو إلى مرض نفسي مزمن، وعززت ذلك بتهديده بهجوم نووي على إيران، معتبرة أن ذلك تصرف يدل على ارتباكه واضطرابه النفسي.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، إنه يجب على إيران أن تشعر بتواجد تهديد نووي حقيقي، ولكن تراجع مكتب نتنياهو عن هذه التصريحات في وقت لاحق، مما يكشف سرا وهو مرض نتنياهو النفسي.

ووفقا للوثائق القضائية الإسرائيلية، فإن نتنياهو وزوجته سارة يعانون من مرض نفسي، وهو ما دفع بعض من أعضاء الحزب المعارض الذي يترأسة يائير لابيد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، من التوجه إلى القضاء للتشكيك في مدى ملاءمة نتنياهو للمناصب العليا في إسرائيل.

كما قدم أعضاء الحزب المعارض الملف الطبي الكامل لـ نتنياهو وزوجته إلى المحكمة، على أمل منعه من تولي منصبه بسبب مشاكل نفسية.

ومن جانبها، اطلعت المحكمة الإسرائيلية على المذكرات والمستندات التي قدمها أعضاء الحزب المعارض وأعلنت جديتها في متابعة القضية، ولكن أحد القضاة الكبار تستر على هذه القضية وكتب في مذكرة مكتوبة بخط اليد أن "المحكمة لا تملك الصلاحيات اللازمة للبت في هذه القضية واستمرار هذه الوتيرة من شأنه أن يعرض الأمن القومي الإسرائيلي للخطر".

كما يحتوي الأرشيف القضائي الإسرائيلي على وثائق تظهر كيف يمارس القضاء الإسرائيلي التمييز المنهجي ضد المواطنين العرب الإسرائيليين.

وتظهر الوثائق الإسرائيلية، أن القضاة الإسرائيليين يصدرون دائما أحكاما ضد المواطنين العرب الإسرائيليين بناءً على توجيهات غير معلنة.

وبحسب وكالة تسنيم الإسرائيلية، فقد تم تسريب أكثر من 70 ألف صفحة من الوثائق القضائية الإسرائيلية التي حصلت عليها إيران، وبعضها يحمل أختام سرية وسرية للغاية، ويجري التحقيق فيها وتحليلها.

وأشارت الوكالة الإيرانية، إلى أنه تكريما بالحصول على هذه الوثائق الإسرائيلية الهامة، قامت إيران بتكريم وترقية المسؤول عن مواجهة إسرائيل إلى مستوى أعلى وإلى قسم داخل المؤسسات الأمنية الإيرانية.