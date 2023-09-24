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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس إيران: جهود أمريكا لتطبيع العلاقات الإسرائيلية 'لن تحقق أي نجاح'

رئيسي - بايدن
رئيسي - بايدن

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في مقابلة تلفزيونية أمريكية يوم الأحد، إن الجهود التي ترعاها الولايات المتحدة لتطبيع العلاقات الإسرائيلية مع دول الخليج العربية، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، 'لن تحقق أي نجاح'.

وفي مقابلة مع شبكة سي إن إن، قال رئيسي أيضًا إن إيران لم تقل إنها لا تريد مفتشين نوويين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في البلاد.

وقال رئيسي إن إيران ليس لديها مشكلة مع تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمواقعها النووية، بعد أيام من منع طهران العديد من المفتشين المعينين في البلاد.

واقتربت إسرائيل من الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان والمغرب في أعقاب مبادرة دبلوماسية قادتها الولايات المتحدة في عام 2020 والتي دفعت إلى تطبيع العلاقات.

وتابع: إن إقامة علاقات مع المملكة العربية السعودية - أقدس المواقع الإسلامية - سيكون بمثابة الجائزة الكبرى لإسرائيل وسيغير الجغرافيا السياسية في الشرق الأوسط.

وفي تعليقه على البرنامج النووي الإيراني، قال رئيسي: 'لقد أعلنا مراراً وتكراراً أن استخدام الأسلحة النووية، واستخدام أسلحة الدمار الشامل بشكل عام، ليس له مكان. لماذا؟ لأننا لا نؤمن به، وليس لدينا حاجة إليه'.

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