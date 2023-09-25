عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أضرار بليغة وإصابة شخص.. القوات الروسية تشن هجوما خطيرا على ميناء أوديسا

ميناء أوديسا - أرشيفية
ميناء أوديسا - أرشيفية

أعلن مسؤول أوكراني، اليوم الأثنين، عن إصابة شخص على الأقل وأضرار بليغة في البنية التحتية في ميناء أوديسا نتيجة هجوم روسي عنيف.

وقال المسؤول الأوكراني، إن هجوم روسي على أوديسا ألحق أضرارا بالغة في البنية التحتية لميناء المدينة أوديسا.

وفي وقت سابق، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن روسيا شنت هجوما مزدوجا بطائرات بدون طيار وصواريخ على أوكرانيا، واستهدفت بشكل رئيسي الأجزاء الجنوبية من منطقة أوديسا وضربت منشأة زراعية هناك.

وقالت القوات الجوية، على تطبيق مراسلة تيليجرام، إن روسيا أطلقت ست مسيرات  إيرانية الصنع و10 صواريخ كروز، حيث دمرت القوات الأوكرانية منهم ست طائرات بدون طيار وستة صواريخ قبل أن تضرب هدفها.

ويخضع الوضع في أوديسا وموانئها للمراقبة الشديدة من قبل أسواق الحبوب، حيث قالت كييف يوم السبت إن سفينتي شحن وصلتا إلى هناك لاستخدام ممر مؤقت للإبحار إلى موانئ البحر الأسود وتحميل الحبوب للأسواق الأفريقية والآسيوية.

القوات الروسية تحبط هجوما أوكرانيا خطيرا في بريانسك

10 دبابات.. السويد تعزز قدرات الجيش الأوكراني أمام القوات الروسية

ميناء أوديسا القوات الجوية الاوكرانية روسيا طائرات بدون طيار أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه رسميًا الآن| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بمحلات الصاغة

بعد أنباء عاصفة التنين|تحذير عاجل من الأرصاد بشأن ظاهرة تضرب البلاد خلال ساعات

لماذا نهى النبي عن التولة؟ فعل محرم ترتكبه المرأة مع زوجها

تعديل مهم في موعد صرف الزيادة الجديدة للمعاشات | تفاصيل

40 درجة تاني| ارتفاع جديد بالحرارة والأرصاد تصدر تحذيرا عاجلا من هذا الأمر

مجنونة يا قوطة| انخفاض غير مسبوق في أسعار الطماطم.. هل تعود إلى 5 جنيهات؟

لأصحاب المعاشات .. آخر كلام حول موعد صرف الزيادة الجديدة| تفاصيل

العالم الهولندي يحذر من زلزال مدمر بقوة 8.5 ريختر.. و"البحوث الفلكية" تكشف مفاجأة

موضوعات متعلقة

أوكرانيا تعلن عن هجوم روسي بالمسيرات والصواريخ على أوديسا

ليس رئيسًا.. هجوم عنيف على زيلينسكي بعد كارثة أوديسا

صحف الإمارات| القادة يحتفون بعودة سلطان النيادي من الفضاء.. وهجوم روسي يستهدف مخازن أوديسا

إصابات وأضرار.. أوكرانيا تسقط 17 طائرة مسيرة روسية في أوديسا

سكان أوديسا الأوكرانية يتحدون الحرب ويستمتعون بمياه البحر ورماله الدافئة.. فيديو

مولدوفا تدين الهجوم الروسي بطائرات مسيرة على أوديسا

إثارة أزمة الغذاء.. أوكرانيا تندد بالهجوم الروسي على ميناء أوديسا

ترشيحاتنا

بيع زيزو وتقسيط غرامة كهربا.. فاروق جعفر يثير الجدل بين جماهير الزمالك

ظهرت الآن.. التعليم العالي تعلن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 عبر هذا الرابط

تضرر عدد من المباني.. روسيا تسقط 8 مسيرات أوكرانية فوق 4 مناطق

اشحن عداد الكهرباء وأنت في البيت

1730 شركة إماراتية تعمل بمصر.. وحي المعادي يشهد افتتاح أحدث مشروعاتها |تقرير

أسعار الذهب تواصل تراجعها في مصر ..تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بخصر منحوت.. ميريهان حسين تثير الجدل بإطلالة ملفتة

خبير تغذية يقدم مشروبات للوقاية من نزلات البرد

طريقة عمل الخُبز العربي الشامي

فى دقايق.. طريقة عمل كرواسان بالقرفة والقشطة

فيديو

بيجروا ورا النقل.. تفاصيل القبض على لصوص البطاطس

ضربته بالقلم على وشه.. تفاصيل أزمة لقاء سويدان وميدو عادل

خصم 25٪ في قانون التصالح.. ومفاجأة من الحكومة والبرلمان

أوفيليا| عاصفة جديدة تهدد بفيضانات وأعاصير.. وهذه أماكن خطورتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ