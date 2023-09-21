10 دبابات.. السويد تعزز قدرات الجيش الأوكراني أمام القوات الروسية

أرسلت السويد 10 دبابات من طراز Stridsvagn 122 إلى أوكرانيا بعد تدريب طواقم قيادتهم من جنود الجيش الأوكراني في السويد.

وقالت ماتس لودفيج رئيس العمليات في الجيش السويدي، في بيان اليوم الخميس 21 سبتمبر 2023 "لقد قدمنا ​​لهم ما يمكننا أن نقدمه لهم من حيث المعدات عالية الجودة والمعرفة الجيدة"، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

ويشار أيضًا إلى أن هذه الدبابات هي تطوير مشترك للدبابة الألمانية ليوبارد 2 من قبل السويد وألمانيا.

وفي 15 أغسطس الماضي، قال وزير الدفاع السويدي بول جونسون، إن السويد سترسل إلى كييف حزمة جديدة من المساعدات العسكرية بقيمة 3.4 مليار كرونة (314 مليون دولار).