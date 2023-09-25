فوز فريق بهندسة الإسكندرية بجائزة في فرنسا .. تفاصيل وفيديو

كشف الدكتور محمد حكم المشرف على فريق كلية هندسة الاسكندرية الفائز بجائزة دولية من فرنسا عن تفاصيل الفوز بالمسابقة .

وقال الدكتور محمد حكم ، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج " صباح الخير يامصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الاولى " ، إن فوز الفريق بالجائزة مثال مشرف للشباب ، وشيء يدعو للفخر ، مشيرا إلى أن النجاح والفوز يأتيان من الايمان بالفكرة والمشروع .

وتابع ، أن المنافسة كانت شديدة جدا بين ١٠ آلاف فريق من ١١٠ دول ، وتم عمل أكثر من تصفية في المسابقة للفرق المتقدمة ، موضحا أن الفريق المصري المشارك في النهائي مكون من ٣ طلاب ، اثنين من كلية الهندسة ، وطالبة من كلية إدارة الأعمال .