احذر ممارسة الرياضة على معدة فارغة لو كنت من هذه الفئة ..فيديو

كشفت الدكتورة مروة شعير أستاذ مساعد الأغذية الخاصة والتغذية عن بعض العادات الخاطئة عند ممارسة الرياضة .

وقالت الدكتورة مروة شعير ، خلال اتصال هاتفي لبرنامج " صباح الورد " ، والمذاع على فضائية " تن " ، أن الوقت المناسب لممارسة الرياضة هو بعد تناول الطعام بساعتين ، أو قبل تناول الوجبة بساعة ، محذرة من الاكل مباشرة بعد ممارسة الرياضة.

وأضافت ، أن هناك بعض الناس لا يمكنها ممارسة الرياضة على معدة فارغة ، مثل مرضى السكر والضغط ، واصحاب الامراض المزمنة ، ويفضل تناول وجبة خفيفة قبل التمرين بنصف ساعة ، مثل الشوفان والفاكهة والموز .

