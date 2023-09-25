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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ناقد رياضي: إمام عاشور الفانوس السحري لكولر| شاهد

إمام عاشور
إمام عاشور

أوضح كريم سعيد، الناقد الرياضي، أهمية دور إمام عاشور، بصفوف النادي الأهلي خلال اللقاءات الماضية، مؤكداً أن دور إمام سيظهر أكثر الفترة المقبلة.

جماهير النادي الأهلي بدأت تتغني بإمام عاشور ورضا سليم

 

وأضاف كريم سعيد خلال لقائه مع الإعلامية لميس سلامة،في برنامج 'صباح البلد'، المذاع على قناة صدى البلد، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي ،أن صفقة رضا سليم المنتقل من فريق الجيش الملكي، إضافة كبيرة للنادي الأهلي، لافتاً إلى أن سليم قادر على صنع الفارق مع الأحمر، كما أنه يتميز بشخصية قوية ويتمتع بالذكاء الكبير.

وأشار الناقد الرياضي إلى أن جماهير النادي الأهلي بدأت تتغني بإمام عاشور ورضا سليم، لافتا إلى أن الجماهير تنتظر المزيد من اللاعبين خلال اللقاءات المقبلة.

مارسيل كولر يعتمد على إمام عاشور ورضا سليم بشكل كبير 

لفت كريم سعيد ، إلى أن المدير الفني للنادي الأهلي، مارسيل كولر، يعتمد على إمام عاشور ورضا سليم بشكل كبير وهو ما ظهر من أول مباراة اتحاد العاصمة في بطولة السوبر الإفريقي.

امام عاشور النادي الأهلي رضا سليم جماهير النادي الأهلي مارسيل كولر

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