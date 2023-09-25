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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

البنك الآسيوي: مصر تعتبر موطنا رائدا لكل الرؤى الكبرى والاحلام للغد ..فيديو

رئيس مجلس البنك الاسيوي
رئيس مجلس البنك الاسيوي السيد جين ليتشون

قال  رئيس مجلس البنك الاسيوي جين ليتشون إنه يفتخر بالترحيب بالاجتماع السنوي الثامن للبنك ، واعرب عن خالص التقدير لمصر عن كرم الضيافة ، والاجتماع نقطة وصل بين مصر وآسيا .


وتابع خلال كلمته بافتتاح اجتماعات البنك الاسيوي أن " مصر تعتبر موطنا رائدا لكل الرؤى الكبرى والأحلام للغد ، والمشروعات المقدمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي شديدة التأثير الإيجابي على البنية التحتية .

أكمل : العالم يواجه سلسلة من التحديات ، وترجع الميزانيات للدول ، ولكن العالم لازال يستمر في النمو ، ولذلك لابد من دعم الأعضاء في مواجهة الكوارث الطبيعية أكثر من اي وقت مضى ، والخطر الواضح لتغير المناخ يهدد الجميع ، وعلينا ان يكون لدينا المزيد من التعاون العالمي ، لمواجهة التحديات حول غد أفضل .

أردف : فخورون بسجلنا التمويلية ، ولنا شركات وثيقة مع البنك الاستثمار الاوروبي وهو تعاون يجسد الاستثمارات لمواجهة التحديات العالمية ، بالاضافة إلى الشركاء متعددي الاطراف .

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