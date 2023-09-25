البنك الآسيوي: مصر تعتبر موطنا رائدا لكل الرؤى الكبرى والاحلام للغد ..فيديو

قال رئيس مجلس البنك الاسيوي جين ليتشون إنه يفتخر بالترحيب بالاجتماع السنوي الثامن للبنك ، واعرب عن خالص التقدير لمصر عن كرم الضيافة ، والاجتماع نقطة وصل بين مصر وآسيا .



وتابع خلال كلمته بافتتاح اجتماعات البنك الاسيوي أن " مصر تعتبر موطنا رائدا لكل الرؤى الكبرى والأحلام للغد ، والمشروعات المقدمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي شديدة التأثير الإيجابي على البنية التحتية .

أكمل : العالم يواجه سلسلة من التحديات ، وترجع الميزانيات للدول ، ولكن العالم لازال يستمر في النمو ، ولذلك لابد من دعم الأعضاء في مواجهة الكوارث الطبيعية أكثر من اي وقت مضى ، والخطر الواضح لتغير المناخ يهدد الجميع ، وعلينا ان يكون لدينا المزيد من التعاون العالمي ، لمواجهة التحديات حول غد أفضل .

أردف : فخورون بسجلنا التمويلية ، ولنا شركات وثيقة مع البنك الاستثمار الاوروبي وهو تعاون يجسد الاستثمارات لمواجهة التحديات العالمية ، بالاضافة إلى الشركاء متعددي الاطراف .