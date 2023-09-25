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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب في الدوري المصري والقناة الناقلة

الزمالك
الزمالك

يستضيف فريق الزمالك مساء اليوم الاثنين،  نظيره المقاولون العرب باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب في الدوري المصري

تقام مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب في دوري نايل، مساء اليوم الأثنين 25 سبتمبر 2023، حيث تنطلق في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك ضد المقاولون العرب

تنقل مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب  عبر قناة ON Time Sports 1 HD.

ويحتل الزمالك المركز التاسع برصيد نقطة واحدة بعد التعادل مع بيراميدز في المباراة الماضية.

ويأتي المقاولون العرب في المركز السابع عشر بدون رصيد من النقاط بعد الخسارة من بلدية المحلة في الجولة السابقة.

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