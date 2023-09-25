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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حملات أمنية مكبرة لضبط الخارجين على القانون بـ 3 محافظات

حملات امنية
حملات امنية

شن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان – دمياط - سوهاج) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

أسفرت جهودها فى مديرية أمن أسوان عن ضبط (5) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 9 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 5 كيلو جرام – كمية من مخدري "الهيروين، الشابو" – كمية من بذور الخشخاش المخدر)، بحوزة (6متهمين "لـ 2 منهم معلومات جنائية").

كما تم ضبط (2) قضية سلاح نارى.. ضُبط خلالهما (طبنجة – 2 فرد محلى - رشاش) بحوزة (4 متهمين) وتنفيذ عدد (839) حكم اقضائيا متنوعا.

وفى مديرية أمن دمياط تم ضبط (4) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 8,250 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 15 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 6 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين – كمية من الأقراص المخدرة) وكذا ضبط (فرد محلى وعدد من الطلقات لذات العيار) بحوزة (4 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية) .

وفى مديرية أمن سوهاج تم ضبط عدد (36) قطعة سلاح نارى.. ضُبط خلالهم (3 بنادق آلية – 6 بنادق خرطوش – 27 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (29 متهم "لـ 10 منهم معلومات جنائية").

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

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