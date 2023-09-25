"يارا المحمدي" الطالبة بجامعة الطفل تفوز بمسابقة أكاديمية البحث العلمي في الفيزياء

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا برئاسة أ.د. محمود صقر عن نتائج مسابقة الفيزياء القومية التي نظمتها الأكاديمية؛ وأسفرت النتائج عن فوز الطالبة "يارا إيهاب المحمدي" الطالبة بجامعة الطفل بجامعة السويس في مسابقة الفيزياء القومية.

وبهذه المناسبة فقد وجه "أ.د. أشرف حنيجل" رئيس جامعة السويس التهنئة للطالبة يارا ايهاب المحمدي، معربًا عن سعادته بهذا الإنجاز الذي شرّف كافة منسوبي الجامعة، متمنيًا لها دوام التوفيق والرقي.

كما وجه رئيس الجامعة التحية لأسرة الطالبة على رعايتهم المُثلى لها وتشجيعهم ودعمهم المستمر لامكانتها، كذلك أطيب الأمنيات بدوام التوفيق لفريق جامعة الطفل بإشراف د. ريهام سلامة مسئول جامعة الطفل بجامعة السويس .