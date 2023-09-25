في استجابة فورية.. الأمن يلبى استغاثة مواطن غير قادر على الحركة بالسويس

واصلت وزارة الداخلية جهودها الهادفة بأحد محاورها إلى الارتقاء بأداء منظومة العمل الأمنى وسرعة التعامل الإيجابي مع كافة البلاغات والحالات الطارئة التي تخص أمن وسلامة المواطنين.

تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن السويس بوجود (أحد المواطنين– مقيم بدائرة قسم شرطة السويس) غير قادر على الحركة ويرغب في الانتقال لإحدى المستشفيات لتوقيع الكشف الطبي عليه.

على الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية بالسويس إلى محل البلاغ وتمكنت من إنزاله ونقله للمستشفى.

لاقى ذلك استحسان المواطن والأهالي وتوجهوا بالشكر للأجهزة الأمنية نظراً لسرعة انتقالهم والاستجابة للبلاغ.