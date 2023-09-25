الصين تطالب بتحقيقات شفافة في حادث نورد ستريم

أعلنت الصين، اليوم الاثنين، عن تأييدها إجراء تحقيق موضوعي وعادل ومهني بشأن حادث انفجارات خطي أنابيب غاز التيار الشمالي "نورد ستريم1" و"نورد ستريم 2".

وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانج وين بين، في مؤتمر صحفي: “لقد مضى ما يقرب من عام على انفجار خط أنابيب نورد ستريم، لكن يبدو أن تقدم التحقيق بطيء للغاية”.

وأضاف أن تلك الدول التي تدعي الانفتاح والشفافية، فقد ظلت صامتة تقريبا بشأن قضية الحادثة، وهو أمر محير.

ولفت: "نأمل أن تستجيب الدول المعنية بفعالية للشكوك والمخاوف التي أثارها المجتمع الدولي بموقف مسؤول تجاه الحقيقة، وأن تكشف الحقائق للعالم في أقرب وقت ممكن"، وفقا لصحيفة "جلوبال تايمز" الصينية الحكومية.