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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خط الوسط ضعيف.. ناقد رياضي يتوقع نتائج الزمالك هذا الموسم.. فيديو

نادي الزمالك
نادي الزمالك

قال كريم سعيد الناقد الرياضي، إن جمهور نادي الزمالك يعلم أن فريقه سوف يواجه نتائج سيئة، مؤكداً أن نادي الزمالك لا يملك الدعم حالياً، بالإضافة إلى أن النادي يمتلك خط الوسط ضعيف إلى أقصى درجة.

نادي الزمالك محتاج خط وسط جديد

وأضاف  الناقد الرياضي كريم سعيد  خلال لقائه مع الإعلامية لميس سلامة،في برنامج 'صباح البلد'، المذاع على قناة صدى البلد، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن نادي الزمالك يحتاج إلى خط وسط جديد، متابعاً:"نادي الزمالك محتاج خط وسط جديد، لأن مفيش أي اسم تقدري تبني عليه في الوقت الحالي"

 

وأشار الناقد الرياضي إلى، أن أن صفقة رضا سليم المنتقل من فريق الجيش الملكي، إضافة كبيرة للنادي الأهلي، لافتاً إلى أن سليم قادر على صنع الفارق مع الأحمر، كما أنه يتميز بشخصية قوية ويتمتع بالذكاء الكبير.

 

نادي الزمالك كريم سعيد الناقد الرياضي خط الوسط رضا سليم نادي الأهلي

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