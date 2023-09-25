عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحكومة: مستشفى سرطان الأطفال بطنطا يعمل الآن بكفاءة عالية ويقدم خدماته بالمجان

صدى البلد

 تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا من الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا؛ بشأن مستجدات تكليف رئيس الوزراء للجامعة بإدارة وتشغيل فرع مستشفى سرطان الأطفال بطنطا التابعة لمؤسسة ٥٧٣٥٧.

وأكد رئيس الجامعة -في التقرير- أن مستشفى سرطان الأطفال بطنطا يعمل الآن بكفاءة عالية ويُقدم الخدمات الصحية المُتميزة التشخيصية والعلاجية طبقا لبروتوكولات العلاج الطبى الدولية والمتعارف عليها في مجال طب أورام الاطفال لأبنائنا بالدلتا "بالمجان".

وأضاف الدكتور محمود زكي أنّ المستشفى يعمل -طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (44/07/22/1) بتاريخ 26/07/2022 -بذات الأطقم الطبية وبروتوكولات العلاج المعمول بها بمستشفى سرطان الاطفال ٥٧٣٥٧، بدعم لوجستي كامل من مستشفيات جامعة طنطا والقائمين عليها من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة.

وأشار تقرير رئيس جامعة طنطا إلى قيامه برفقة الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية، والدكتور هشام توفيق، أستاذ ورئيس قسم الأورام بالجامعة، والمدير التنفيذي المُشرف على المستشفى، والدكتور عاصم غلاب، مدير التشغيل بالمستشفى، بتفقد سير العمل به وتم التأكد أن المستشفى يعمل على أكمل وجه.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، كان قد عقد اجتماعًا في 26 يوليو الماضي؛ لبحث المشكلات التى تواجه مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال بمدينة طنطا، إذ كان المستشفى يواجه أزمة تعليق العمل به نتيجة حدوث بعض الأزمات الاقتصادية، وآنذاك وجّه رئيس الوزراء بتكليف جامعة طنطا بإدارة وتشغيل فرع مستشفى سرطان الأطفال بطنطا التابعة لمؤسسة 57357، وتقديم الخدمات المجانية على أفضل وجه، وموافاته بنتيجة التكليف في أقرب وقت.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إثارة جديدة في الأهلي| إيقاف كهربا 3 أشهر.. والخطيب ينتظر رد كولر بشأن هذا النجم

فضيحة انتهت بإطفاء أنوار المسرح| القصة الكاملة لصفع ميدو عادل.. ولقاء سويدان: "تفتكروا ليه الست تضرب راجل؟"

600 جنيه رسميًا الآن| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بمحلات الصاغة

مجنونة يا قوطة| انخفاض غير مسبوق في أسعار الطماطم.. هل تعود إلى 5 جنيهات؟

الانتخابات الرئاسية 2024.. بنداري: إشراف قضائي كامل على العملية الانتخابية

خوفا من تجربه سافيو| قرار عاجل من كولر بشأن موديست

كل الرجالة بتحبني ما عدا هذا الشخص.. ياسمين صبري تفجر مفاجأة

الدولار رسميًا الأن| مفاجأة في سعر الأخضر بعد قرار البنك المركزي الأخير

ترشيحاتنا

انتخابات الرئاسة المصرية 2024.. ننشر الجدول الزمني بالأيام والتواريخ

عاجل | الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن فتح الترشح لرئاسة الجمهورية

ظهور زحل لؤلؤة المجموعة الشمسية بجوار القمر.. الأربعاء

مفاجآت حسين لبيب.. الزمالك راجع.. وزيزو مش للبيع وتقسيط غرامة كهربا مرفوض

المستشار أحمد بنداري: الانتخابات الرئاسية تقام تحت إشراف قضائي كامل

الانتخابات الرئاسية 2024.. الهيئة الوطنية تعلن فتح باب الترشح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس البحر.. رانيا منصور تستعرض جمالها بصور جديدة| شاهد

السن المناسب لتطعيم الأطفال ضد الأنفلونزا.. تعرف عليه

بعد تصدرها التريند.. طريقة عمل كيكة الحلم

مصنوع من الزجاج.. فستان ميريام فارس في بيروت يثير ضجة| شاهد

فيديو

مش بصرف جنيه على لبسي.. ياسمين صبري تكشف سر أناقتها والرياضة المفضلة لها

لونه بيتغير.. أبل تواجه شكاوى بالجملة من iPhone 15 Pro

بيجروا ورا النقل.. تفاصيل القبض على لصوص البطاطس

ضربته بالقلم على وشه.. تفاصيل أزمة لقاء سويدان وميدو عادل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ