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أخبار البلد

زيارة لوفد من جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة وعدد من السفراء إلى الكلية الفنية العسكرية

صدى البلد

نظمت القوات المسلحة زيارة لوفد من جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة وعدد من السفراء الأفارقة إلى المكتب الإستشارى للكلية الفنية العسكرية وذلك للتعرف على منظومة العمل العلمية التى يتم العمل بها بالمكتب.

الكلية الفنية العسكرية

وألقى اللواء أ . د إسماعيل محمد كمال مدير الكلية الفنية العسكرية كلمة نقل خلالها تحيات الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور.

كما أشار إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم كافة الأنشطة العلمية والبحثية المختلفة بهدف الإرتقاء بالمستوى العلمى والإستفادة من التطور العلمى المتلاحق بكافة المجالات ، معرباً عن تقديره لتنظيم مثل هذه الزيارات التى تسهم فى تحقيق التقارب مع الأشقاء الأفارقة.

جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة 

كما ألقى الأستاذ الدكتور يسرى الشرقاوى رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة كلمة أشار خلالها إلى التقدير لما تقوم به القوات المسلحة من جهود فى مختلف المجالات من خلال إتباع الأسس العلمية المدروسة التى تمكن من تعظيم القدرات والإمكانيات وتحقيق المردود الإيجابى على أرض الواقع.

أعقب ذلك عرض فيلمًا تسجيليًا تناول الإمكانيات الهائلة للكلية الفنية العسكرية والتى تعد من أهم الصروح التعليمية بالقوات المسلحة بما تمتلكه من قدرات بشرية ووسائل تدريب وأجهزة علمية متطورة بمختلف التخصصات.

كما إستمع الوفد إلى عرض تقديمى عن مكتب الإستشارات الهندسية بالكلية الفنية العسكرية الذى يهدف إلى تقديم خدمة الإستشارات الهندسية وتقديم الدراسات العلمية والحلول العملية لكافة المشاكل الهندسية بواسطة نخبة من المختصين.

كما قام الوفد بالمرور على معرض المشروعات المنفذة من مكتب الإستشارات الهندسية بالكلية الفنية العسكرية والتى لاقت إعجاب الزائرين لما تتسم به تلك المشروعات من مواصفات علمية ذات المعايير الدولية ، كما تم المرور على عدد من المعامل المشاركة فى أعمال الإستشارات الهندسية والتقارير الفنية.

وفى ختام الزيارة أعرب الزائرين عن إمتنانهم لما رأوه من مستوى علمى مرموق بمنظومة العمل بالكلية الفنية العسكرية مما يعكس حرص القوات المسلحة على الإرتقاء بالمستوى العلمى بكافة الصروح التعليمية التابعة لها وتطويعه لخدمة الوطن.

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الكلية الفنية العسكرية القوات المسلحة الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع الفريق أسامة عسكر

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زيارة لوفد من جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة وعدد من السفراء إلى الكلية الفنية العسكرية

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