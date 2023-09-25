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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بني سويف يوافق على إطلاق مبادرتي جامعة بلا تدخين وعلم نفسك بنفسك

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف

وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، خلال جلسته رقم 225، على اطلاق مبادرتي " جامعة بلا تدخين" و علم نفسك بنفسك" وإقامة معرض خيرى للملابس  في الأسبوع الثالث  من بداية العام الدراسي الجديد بكلية التربية.

كما وافق المجلس على مشاركة الكلية في تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية بزراعة 100 مليون شجرة وذلك بالتعاون مع المختصين بالمبادرة من وزارة البيئة وديوان عام المحافظة وفي ضوء التوجه نحو جامعة خضراء.

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وأوضح رئيس الجامعة، أن مبادرة جامعة بلا تدخين تهدف إلى التوعية بمخاطر التدخين الصحية والنفسية وذلك من خلال عقد سلسة من الندوات وتكوين فرق طبية وتمريضية تقوم بالتوعية المباشرة مع الطلاب، وتكوين كوادر من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على كيفية القيام بالتوعية، بينما تهدف مبادرة علم نفسك بنفسك إلى عقد سلسلة من الندوات تجمع الطلاب بعدد من خبراء التعليم والكوادر التعليمية من الكليات المتنوعة داخل الجامعة، للتدريب على مهارات  ضروري يحتاجها الطالب أثناء مسيرته التعليمية مثل مهارة الاستماع والحفظ والتفكير والتدبر والتحليل.

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