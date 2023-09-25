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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بني سويف.. مراجعة تنفيذ وحل الشكاوى الواردة على المنظومة الحكومية

صدى البلد

ترأس اللواء حازم عزت السكرتير العام، لمحافظة بني سويف اجتماع اللجنة العليا "التي شكلها الدكتور هاني غنيم محافظ محافظ بني سويف   "،لمراجعة الموقف التنفيذي للشكاوى الواردة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء وموقف استجابة الجهات الحكومية للشكاوى التي تم رفعها وتسجيلها على المنظومة، وتوضيح الإيجابيات والمعوقات ،للعمل على إزالتها ورفع مؤشرات الأداء للمحافظة في هذا الشأن.


ناقش السكرتير العام موقف تلقي ورصد واستجابة الوحدات المحلية ومديريات الخدمات وبعض إدارات الديوان العام لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية "في الفترة من 1 إلى 22 سبتمبر  الجاري "لكل جهة على حدة، والذي تضمن الإشارة إلى أن أجمالي عدد الشكاوى خلال تلك  الفترة بلغ 289 شكوى، تم الرد على 286 شكوى ، وجار بحث 3 شكاوى،بجانب استعراض موقف الشكاوى الواردة على مبادرة(صوتك مسموع ) "خلال الفترة المذكورة"حيث تم تلقى 35شكوى  وتم الرد على جميع تلك الشكاوى .

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ووجه السكرتير العام أعضاء اللجنة بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية بسرعة التعامل مع جميع الشكاوى الواردة على الواتساب جروب ( مجلس الوزراء / بني سويف ) ،مع  بضرورة استيفاء كافه الردود مع الجهات الفرعية التابعة للجهات والمصالح الحكومية حتى يتم إزالة أسباب الشكوى والرد على المواطنين، علاوة على استمرار متابعة كافة  الشكاوى الواردة  والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن وذلك من خلال المعاينة على الطبيعة وحل شكواهم على أن يكون الرد مدعوما بالصور والمستندات الدالة على الحل وإخطارهم بالنتيجة.

شهد الاجتماع حضور: الأستاذة مها حميدة _مقرر اللجنة _مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة ،وأعضاء اللجنة من رؤساء الوحدات المحلية والمديريات الخدمية والجهات والمصالح الحكومية المعنية ومسؤولو الشكاوى بتلك الجهات.

 

الجهات الحكومية السكرتير العام لمحافظة بني سويف الشكاوى الحكومية الموحدة بني سويف ببا حافظة بني سويف شكاوى المواطنين

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