هجوم إرهابي على السفارة الكوبية في واشنطن

ألقيت زجاجة مولوتوف واحدة على الأقل على السفارة الكوبية في واشنطن، لكن لم تقع أضرار جسيمة ولم يصب أحد. ويجري مسؤولو إنفاذ القانون الأمريكيون التحقيق، بحسب ما نشرته الأسوشيتد برس.

تم استدعاء ضباط الخدمة السرية حوالي الساعة الثامنة مساءً، يوم الأحد، للرد على الهجوم الذي وقع في شارع مزدحم في قسم آدامز مورجان بالمدينة.

قال أنتوني جوجليلمي، المتحدث باسم الخدمة السرية، يوم الاثنين، إن مسؤولين بالسفارة أفادوا بأن شخصا ألقى "عبوة حارقة محتملة" على المبنى. وأضاف أنه لم يكن هناك حريق أو أضرار كبيرة في المبنى. ولم يتم إجراء أي اعتقالات.

قال وزير الخارجية الكوبي، برونو رودريغيز، على موقع أكسللتواصل الاجتماعي إن السفارة الكوبية كانت هدفًا لهجوم إرهابي قام به شخص ألقى زجاجتين مولوتوف، وهو نوع من القنابل اليدوية. وقال أنه لم يصب أحد. ولم يرد متحدث باسم السفارة الكوبية على الفور على طلب للحصول على معلومات إضافية يوم الاثنين.

في عام 2020، فتح رجل كوبي طلب اللجوء في الولايات المتحدة النار من بندقية AK-47 على السفارة الكوبية، مما أدى إلى رش واجهة المبنى بما يقرب من ثلاثين طلقة. وقالت السلطات إن الرجل أخبرهم أنه فتح النار لأنه أراد أن يتم القبض عليه قبل أن يتمكن الكوبيين من الوصول إليه.

أدى إطلاق النار إلى إحداث ثقوب ناجمة عن الرصاص في الزجاج المحيط بباب السفارة، كما اخترقت الرصاصات التمثال البرونزي للكاتب الكوبي والبطل الوطني خوسيه مارتي، وكذلك أعمدة المبنى وواجهته.

قامت كوبا ببناء سفارتها في عام 1917. وأغلقت في يناير 1961 مع تصاعد توترات الحرب الباردة بين البلدين، وأعيد فتحها باعتبارها مبني للمصالح المشتركة في عام 1977. وفي يوليو 2015، أصبحت سفارة مرة أخرى مع استعادة البلدين العلاقات في ظل الرئيس باراك أوباما والرئيس راؤول كاسترو.

تقع السفارة في شارع مزدحم بين سفارتي بولندا وليتوانيا.