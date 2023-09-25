مكتبة الإسكندرية تنظم احتفالية تخرج شباب الصفوة الأفارقة

افتتح مدير مكتبة الإسكندرية الدكتور أحمد زايد، اليوم /الاثنين/، الاحتفالية الـ11 لتخرج شباب الصفوة الأفارقة، والذي ينظمه برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية بقطاع البحث الأكاديمي.



تتضمن الحفل - الذي حضره مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية السفير محمد البدري، ورئيس جامعة الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوة، وعدد من الدبلوماسيين والشخصيات العامة - تخرج نحو 500 طالب إفريقي من الدارسين بمصر، ويمثلون دول: (السودان وجنوب السودان وأوغندا ومالاوي وجزر القمر والصومال وجيبوتي ومصر).



ويهدف برامج "شباب الصفوة الأفارقة" إلى تعزيز العلاقات المصرية الإفريقية، وفتح قنوات للتواصل بين الطلاب الأفارقة وزملائهم من المصريين عن طريق عقد لقاءات أسبوعية بمكتبة الإسكندرية.