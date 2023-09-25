عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار قضائي بشأن متهم بحوزته طلقات نارية في المعادي

صدى البلد

قررت محكمة جنايات، القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، تجديد حبس متهم 45 يوما على ذمة القضية، لحيازته سلاح ناري وطلقات نارية في منطقة زهراء المعادي.

المعلمة هنادي بتجيلنا الزباين.. اعترافات تفصيلية ضد قوادة المتعة فى الجيزة

عمرها 16 سنة وأرملة.. اعترافات مثيرة لفتاة المتعة الحرام في بولاق

ودفع، محامي المتهم أمام محكمة الجنايات،ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وانعدام الغاية من حمل السلاح الناري حيث ثبت بتقرير المعمل أنه محدث صوت ولا يعد سلاح ناري.


أكد مجري التحريات في أمر الإحالة، أنه أثناء تواجد قوة امنية بالكمين الأمنى بمنطقة زهراء المعادى دائرة القسم لمتابعة الحالة الأمنية شاهدنا أحد الأشخاص قادما سيرا على الأقدام ويحمل حقيبة كتف معلقة بالكتف والذي ما أن تفاجئ بالكمين الأمنى حتى شاهدناه قام بالتوقف فجأة والدوران للخلف محاولا الهرب فور مشاهدته للكمين الأمنى ومما قام بفعله هذا الشخص وما شاهدناه بنظرنا وضع نفسه موضع الشك والريبة لنا على اثر هذا التصرف المفاجئ منه.

 مما أكد لنا بأن هذا الشخص بحوزته ممنوعات ويريد الهرب فتمكنا بمساعدة القوة المرافقة بأستيقافة وأفصحنا له عن شخصنا وطبيعة عملنا وما أن قمنا بأستيقافة حتى شاهدنا دبشك لسلاح نارى يشبة ديشك الطبنجه يظهر من بين طيات ملابس هذا الشخص من جانبه فقمنا بضبطة وضبط سلاح نارى عباره عن طبنجه بخزينة خاصة بها بدون ذخيره التي يضعها بجانبه فقمنا بالتحفظ عليها وبسؤاله عن تحقيق شخصيته افاد بأنه لا يحمل تحقيق شخصية.

وأوضح، مجري التحريات،انه قام بتفتيش الحقيبة عثرنا بداخلها على علبة لبنى اللون وبفتحها عثرنا بداخلها على عدد ثلاثة أكياس شفافة بداخلها كميات من حبيبات كرستالية بيضاء اللون تشبه جوهر الأيس المخدر وكذا عدد ثلاثة قطع مختلفة الأحجام العاده بنية تشبه الحشيش المخدر وطلقة ناريه حية فقمنا بالتحفظ عليها وباستكمال تفتيش الحقيبة عثرنا بداخلها على كيس بلاستيك شفاف بداخله عدد تسعة أدوات من الزجاج المستخدمة في تعائلى الأيس المخدر وكذا ميزان حساس ديجيتال وكيس بلاستيك شفاف بداخله كمية من الأكياس الشفافة صغيرة الحجم وكذا اثنين هاتف محمول الأول ماركة اوبو والثانى ماركة نوكيا فقمنا بالتحفظ عليها .

وبتفتيشة عثرنا بحوزته على مبلغ مالي قدره ستمائة وخمسون جنيها وهاتف محمول ماركة اي فون فقمنا بالتحفظ على المضبوطات والمتهم .

التجمع الخامس الحشيش المخدر جنايات القاهرة سيرا على الأقدام سلاح ناري طلقات نارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إثارة جديدة في الأهلي| إيقاف كهربا 3 أشهر.. والخطيب ينتظر رد كولر بشأن هذا النجم

600 جنيه رسميًا الآن| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بمحلات الصاغة

فضيحة انتهت بإطفاء أنوار المسرح| القصة الكاملة لصفع ميدو عادل.. ولقاء سويدان: "تفتكروا ليه الست تضرب راجل؟"

قبل الأول من أكتوبر.. هل يسحب البصل لقب "المجنونة" من الطماطم؟

خوفا من تجربه سافيو| قرار عاجل من كولر بشأن موديست

ترشح السيسي لفترة جديدة.. إقبال كثيف لعمل التوكيلات بالشهر العقاري بالقاهرة.. صور

الدولار رسميًا الأن| مفاجأة في سعر الأخضر بعد قرار البنك المركزي الأخير

جرح قطعي بالرأس.. تطورات الحالة الصحية لـ محمود الخطيب.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

نظر محاكمة 4 متهمين بالإتجار في الهيروين بالمعادي

بطلان القبض وانتفاء حالة التلبس.. ننشر طلبات دفاع المتهم بإحراز سلاح في منطقة المعادي

دفاع المتهم بالتعدي على مضيفة جوية: موكلي حافظ للقرآن والرابع على دفعته

قرار عاجل من المحكمة ضد المتهم بالتعدي على مضيفة جوية بالقاهرة الجديدة

براءة شخص من تهمة إحراز فرد خرطوش وطلقات نارية

انتحال صفة مسؤول حكومي| عقوبة رادعة في انتظار المتهم.. أستاذ قانون يوضح

مقاطع مثيرة لأجسادهن| قرار من المحكمة بشأن متهم باستقطاب الفتيات.. تفاصيل الحكاية

الحبس سنة وغرامة ألف جنيه لشاب بحوزته طلقات نارية في مدينة نصر

ترشيحاتنا

الاعلى أجرا في برنامج الحكاية.. أسرار حلقة ياسمين صبري مع عمرو أديب

بيان عاجل من السلطات السعودية بشأن الشحنات المعفاة من الرسوم الجمركية

بيراميدز يهزم البنك 1-0 ويتصدر الدوري المصري مؤقتا

تنسيق الشهادات المعادلة 2023.. الفرصة الأخيرة لتقليل الاغتراب

معيط يشيد بدور البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية..ويكشف عن التجربة المصرية

رغم خسارة البرونزية| الأهلي يسجل 3 إنجازات تاريخية في كأس العالم للسلة.. ومفاجأة للاعب الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اوعي تتجاهليها .. 10 نصائح لأولياء الأمور مع بداية العام الدراسي

بالحجاب.. ميرهان حسين تثير ضجة بظهورها | شاهد

شاهد..قصوه على ارتفاع 25 قدما..شعر امرأة هندية يضعها في مأزق بدولاب الهواء

فستان مجسم.. نسرين طافش تستعرض جمالها.. شاهد

فيديو

تعليق صادم من مروة صبري على أزمة حسن شاكوش وريم طارق.. فيديو

حصلت مرة واحدة.. لقاء الخميسي تكشف تعرضها للخيانة ورأيها في الحجاب

تسونامي وزلزال مدمر .. العالم الهولندي يحذر 4 دول.. تفاصيل

قرار عاجل من التعليم لصحة الطلاب في العام الجديد.. هل كورونا السبب؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ