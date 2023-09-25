قرار قضائي بشأن متهم بحوزته طلقات نارية في المعادي

قررت محكمة جنايات، القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، تجديد حبس متهم 45 يوما على ذمة القضية، لحيازته سلاح ناري وطلقات نارية في منطقة زهراء المعادي.

ودفع، محامي المتهم أمام محكمة الجنايات،ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وانعدام الغاية من حمل السلاح الناري حيث ثبت بتقرير المعمل أنه محدث صوت ولا يعد سلاح ناري.



أكد مجري التحريات في أمر الإحالة، أنه أثناء تواجد قوة امنية بالكمين الأمنى بمنطقة زهراء المعادى دائرة القسم لمتابعة الحالة الأمنية شاهدنا أحد الأشخاص قادما سيرا على الأقدام ويحمل حقيبة كتف معلقة بالكتف والذي ما أن تفاجئ بالكمين الأمنى حتى شاهدناه قام بالتوقف فجأة والدوران للخلف محاولا الهرب فور مشاهدته للكمين الأمنى ومما قام بفعله هذا الشخص وما شاهدناه بنظرنا وضع نفسه موضع الشك والريبة لنا على اثر هذا التصرف المفاجئ منه.

مما أكد لنا بأن هذا الشخص بحوزته ممنوعات ويريد الهرب فتمكنا بمساعدة القوة المرافقة بأستيقافة وأفصحنا له عن شخصنا وطبيعة عملنا وما أن قمنا بأستيقافة حتى شاهدنا دبشك لسلاح نارى يشبة ديشك الطبنجه يظهر من بين طيات ملابس هذا الشخص من جانبه فقمنا بضبطة وضبط سلاح نارى عباره عن طبنجه بخزينة خاصة بها بدون ذخيره التي يضعها بجانبه فقمنا بالتحفظ عليها وبسؤاله عن تحقيق شخصيته افاد بأنه لا يحمل تحقيق شخصية.

وأوضح، مجري التحريات،انه قام بتفتيش الحقيبة عثرنا بداخلها على علبة لبنى اللون وبفتحها عثرنا بداخلها على عدد ثلاثة أكياس شفافة بداخلها كميات من حبيبات كرستالية بيضاء اللون تشبه جوهر الأيس المخدر وكذا عدد ثلاثة قطع مختلفة الأحجام العاده بنية تشبه الحشيش المخدر وطلقة ناريه حية فقمنا بالتحفظ عليها وباستكمال تفتيش الحقيبة عثرنا بداخلها على كيس بلاستيك شفاف بداخله عدد تسعة أدوات من الزجاج المستخدمة في تعائلى الأيس المخدر وكذا ميزان حساس ديجيتال وكيس بلاستيك شفاف بداخله كمية من الأكياس الشفافة صغيرة الحجم وكذا اثنين هاتف محمول الأول ماركة اوبو والثانى ماركة نوكيا فقمنا بالتحفظ عليها .

وبتفتيشة عثرنا بحوزته على مبلغ مالي قدره ستمائة وخمسون جنيها وهاتف محمول ماركة اي فون فقمنا بالتحفظ على المضبوطات والمتهم .