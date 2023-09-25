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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

ذكرى المولد النبوي..المصريين الأحرار بالمنوفية يكرم أوائل الإعدادية وحفظة القرآن وأبطال أكتوبر

أمانة حزب المصريين
أمانة حزب المصريين الأحرار

نظمت أمانة حزب المصريين الأحرار، بالمنوفية، إحتفالية المولد النبوي الشريف، بحضور ممثلين من وزارة الأوقاف والأزهر الشريف وكبار مشايخ محافظة المنوفية وهيئة مكتب المحافظة، وذلك بمبنى الإتحاد العام لنقابات عمال المنوفية، بشبين الكوم.


ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب ، ومتابعة الدكتورة هبة واصل الأمين العام، وتحت أشراف فتحي حارون أمين المنوفية.

بدء الحفل بالنشيد الوطني وتلاوة القرآن الكريم، وتنوع ما بين الفقرات الدينية والثقافية.


وقال فتحي حارون، أمين الحزب بالمنوفية خلال كلمته، أن الإحتفال بالمولد النبوي ذكري عظيمة يحتفل بها العالم الإسلامي، ثم يعقبها نصر أكتوبر المجيد الذي يحتفل به جموع المصريين.

وأضاف، أن الاحتفال شهد تكريم أبطال حرب أكتوبر المجيدة بمناسبة الذكري ٥٠ لنصر أكتوبر، وأوائل الشهادة الإعدادية، 
وعددا من حفظة القرآن الكريم.

وأكد حارون ، أن المصريين الأحرار يولي اهتماماً بالغ بالشباب والنشء ويسعي لتحقيق ما يعزز الهوية الوطنية ويخدم الصالح العام.

وأشار إلي أن الحملة الحزبية الشعبية التي أطلقها الحزب لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة جديدة واعتباره مرشح رئاسي عن الحزب تهدف استكمال ما بدء لبناء الجمهورية الجديدة وأيضا لتطابق جزءا من الخطوات مع البرنامج العام للحزب .

كما شهد الاحتفال حضور  الشيخ الدكتور، محمد صبحي، ليسانس أصول الدين والدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر -ماجستير الدراسات الإسلامية،جامعة المنوفية، والامين المساعد للحزب أحمد المحراث، وأعضاء الحزب بمحافظة المنوفية.

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