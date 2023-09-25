عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير: تضارب كبير في روايات حادث تفجير خط نورد ستريم للغاز

صدى البلد

قال الخبير في العلاقات الدولية، الدكتور أحمد سيد أحمد، إن هناك تضاربًا في روايات الدول الغربية حول حادث تفجير خط نورد ستريم للغاز، وهذا التضارب يشير إلى وجود ضبابية في القضية، خصوصًا أن الدول الغربية رفضت إشراك روسيا في عمليات التحقيق.

 

وأشار خلال مداخلة بقناة القاهرة الإخبارية، إلى أن روسيا كانت قد طلبت في وقت سابق تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة تابعة للأمم المتحدة لكشف ملابسات التفجير، ولكن الدول الغربية رفضت هذا الطلب.

 

وأوضح الدكتور أحمد أن الدول الغربية التي أجرت تحقيقات منفصلة حول الحادث لم تقدم أي دليل قاطع يشير إلى تورط روسيا في هذا الحادث، مضيفا أنه إذا كان لديهم أدنى دليل على تورط روسيا، لكانوا قد نشروه فورًا.

 

ولفت إلى أن هناك استثمارات ضخمة قد قامت بها روسيا في خطوط نقل الغاز هذه، ولذا فإن لديها مصلحة كبيرة في استمرار تلك الخطوط، ولا داعي لها للقيام بأعمال تخريب. وبالنظر إلى التضارب في روايات الدول الغربية، يمكن أن يفترض أن هناك أطرافًا أخرى تقف وراء هذا الحادث.

 

وفي النهاية، أعرب الدكتور أحمد عن اعتقاده بأن الغرب، وخاصة الولايات المتحدة، قد تكون وراء هذا الحادث، وأن هناك عمليات استخباراتية تدريبية قد تكون قد تمت للمنفذين، وذلك استنادًا إلى تحليله لمصلحة التحقيقات الجنائية ومن يستفيد من الحادث.

 

 

أحمد سيد أحمد العلاقات الدولية التحقيقات الجنائية تفجير خط نورد ستريم خط نورد ستريم الولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إثارة جديدة في الأهلي| إيقاف كهربا 3 أشهر.. والخطيب ينتظر رد كولر بشأن هذا النجم

الاعلى أجرا في برنامج الحكاية.. أسرار حلقة ياسمين صبري مع عمرو أديب

بسام راضي: تحويل 100 مليون دولار ديونا لإيطاليا على مصر لمشروعات استثمارية

فضيحة انتهت بإطفاء أنوار المسرح| القصة الكاملة لصفع ميدو عادل.. ولقاء سويدان: "تفتكروا ليه الست تضرب راجل؟"

الدولار رسميًا الأن| مفاجأة في سعر الأخضر بعد قرار البنك المركزي الأخير

جرح قطعي بالرأس.. تطورات الحالة الصحية لـ محمود الخطيب.. تفاصيل

خوفا من تجربه سافيو| قرار عاجل من كولر بشأن موديست

كل الرجالة بتحبني ما عدا هذا الشخص.. ياسمين صبري تفجر مفاجأة

ترشيحاتنا

سيطرة ذئاب الجيل.. شوط أول سلبي بين الزمالك والمقاولون بالدوري

الانتخابات الرئاسية 2024.. ننشر أماكن الشهر العقاري لإجراء توكيلات.. مستندات

بمناسبة اليوم الوطني.. السفارة السعودية بالقاهرة تنظم حفل استقبال لمواطني المملكة|فيديو

تنبيه للنساء.. لتحمة نفسك من أضرار القهوة| اعرفي الكمية الصحية

رئيس شعبة المواد الغذائية: سعر كيلو السكر بـ20 جنيها وزجاجة الزيت بـ40

أرقام وجداول بالمستندات.. تنشر الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية 2024

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالهوت شورت.. ظهور لافت لابنة ميرنا وليد على البحر برفقة والدتها

تحذير عاجل.. 5 علامات شائعة لأمراض الرئة

هنا مينا تفوز بالميدالية الذهبية للجمباز | صور

فستان أنثوي.. سمر يسري تستعرض جمالها ورشاقتها | شاهد

فيديو

الاعلى أجرا في برنامج الحكاية.. أسرار حلقة ياسمين صبري مع عمرو أديب

كيدها عظيم.. تعليق صادم من مروة صبري على أزمة حسن شاكوش وريم طارق.. فيديو

حصلت مرة واحدة.. لقاء الخميسي تكشف تعرضها للخيانة ورأيها في الحجاب

تسونامي وزلزال مدمر .. العالم الهولندي يحذر 4 دول.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ