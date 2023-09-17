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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير علاقات دولية: السلعة الأمريكية والغربية في تجارة حقوق الإنسان أصبحت «بايرة»

من البرنامج
من البرنامج

قال أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن السلعة الأمريكية والغربية في تجارة حقوق الإنسان أصبحت بائرة، بمعني أن الأمريكيين والأوروبيين يستخدمون الديمقراطية وحقوق الإنسان في ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب.

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وأضاف "سيد" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة" المذاع علي قناة "المحور" الفضائية، أن الأمريكان يستخدمون الديمقراطية وحقوق الإنسان كمظلة لتحقيق أهدافهم، وتحقيق أجندات، والتدخل في شؤون دول أخرى، وتمارس ضغوطا سياسية على هذه الدول.

وأوضح أحمد سيد، أن حقوق الإنسان تنتهك في الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة ما حدث في قضية المهاجرين على حدود أمريكا وتم فصل الأطفال عن أمهاتهم.

أحمد سيد أحمد العلاقات الدولية الولايات المتحدة برنامج ٩٠ دقيقة حقوق الإنسان خبير العلاقات الدولية قناة المحور

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