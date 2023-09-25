وفد نرويجي يزور اليابان لتعزيز التدفق السياحي إلى مصر

نظمت السفارة المصرية في طوكيو بالتعاون والتنسيق مع كل من وزارة السياحة والاثار وهيئة تنشيط السياحة من أجل تعزيز التدفق السياحي الياباني الي مصر، زيارة لوفد ترويج سياحي مصري إلي اليابان ضم د. زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق وأمين عام المجلس الأعلى للآثار، وعمرو القاضي، رئيس هيئة تنشيط السياحة، وذلك خلال الفترة من ٢١ الي ٣٠ سبتمبر الجاري

تتضمن أهم فعاليات الزيارة قيام د. زاهى حواس بإلقاء محاضرة بجامعة "كومازاو" حول مختلف أوجه الحضارة المصرية القديمة بدءاً من مقتنيات الملك توت عنخ أمون ووصولاً إلى الاستكشافات الجديدة في منطقة الأهرامات.

وشهدت المحاضرة حضوراً جماهيرياً مكثفاً وتغطية إعلامية واسعة، حيث حضرها عدد من المسئولين اليابانيين, من أبرزهم وزير التحول الرقمي "تاروكونو" ومحافظة طوكيو "يوركا كويكى"، والتي شاركت عبر توجيه رسالة بالفيديو، فضلاً عن عدد من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي من السفارات العربية والأوروبية وأساتذة علم المصريات بالجامعات اليابانية.

والتقى الوفد أيضاً بعدد من المسئولين في الجهات اليابانية المعنية بالنشاط السياحي، وفي مقدمتهم مؤسسة اليابان لوكلاء السفر JATA وما يزيد عن ممثلي ٣٠ من شركات السياحة اليابانية، حيث أبدى المشاركون تطلعهم إلى استئناف رحلات الطيران المباشر بين القاهرة وطوكيو بما يسهم في تعزيز التدفق السياحي في اليابان، وأعربوا كذلك عن تطلع الجانب الياباني إلى افتتاح المتحف المصري الكبير والذي يحظى باهتمام متزايد لدى الجمهور الياباني، وذلك حتى يتسنى تضمينه في زيارات الوفود السياحية اليابانية إلى مصر في أقرب فرصة ممكنة.

كما شهدت الزيارة لقاء الوفد المصري بالسيدة "كويكي" محافظة طوكيو، حيث تم اطلاعها على الزخم الكبير الذي يشهده قطاع السياحة في مصر والنهضة العمرانية في المرافق الفندقية والبنية التحتية التي تخدم المقاصد السياحية، واستعرض اللقاء كذلك التطورات الخاصة بانتهاء الأعمال الإنشائية بالمتحف المصري الكبير.