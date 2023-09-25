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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

للمرة الثانية.. الحكومة العسكرية في مالي تؤجل الانتخابات الرئاسية

صدى البلد

قال متحدث باسم الحكومة في مالي، اليوم الاثنين، إن الحكومة العسكرية أرجأت الانتخابات الرئاسية التي كان من المتوقع أن تعيد الدولة الواقعة في غرب إفريقيا إلى الديمقراطية بعد انقلاب عام 2020.

 

وفقا للأسوشيتد برس، قال المتحدث باسم الحكومة عبد الله مايغا للصحفيين في باماكو إن الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في فبراير 2024 تم تأجيلها "لأسباب فنية" للسماح للحكومة الانتقالية بمراجعة بياناتها الانتخابية ومعالجة بند دستوري جديد من شأنه تأخير الجولة الثانية من التصويت. 

 

قال عبد الله مايغا: "تحدد الحكومة الانتقالية أنه سيتم الإعلان عن المواعيد الجديدة للانتخابات الرئاسية في وقت لاحق، بعد مناقشات مع الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات". 

 

هذه هي المرة الثانية التي تؤجل فيها الحكومة العسكرية في مالي - التي خرجت من انقلابين في عام 2020 - الانتخابات الرئاسية في البلاد.

 

انتقد سياسيون في مالي القرار الذي قد يؤدي إلى فرض عقوبات اقتصادية من الكتلة الإقليمية لغرب أفريقيا. وخفف الاتحاد الأوروبي العقوبات على مالي في يوليو 2022 بعد أن وعدت الحكومة بإجراء الانتخابات.

 

وقال أمادو كويتا، رئيس حزب يلين كورا الاشتراكي في مالي، لا شيء يفسر تأجيل الانتخابات الرئاسية. 

 

تتعامل مالي مع هجمات تشنها جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة وتنظيم داعش والمتمردين السابقين بعد فشل اتفاق السلام الذي دام سنوات مع الحكومة في الأسابيع الأخيرة.

 

أدلى الناخبون الماليون بأصواتهم في استفتاء يونيو على مسودة دستور جديد في استفتاء قال النظام إنه سيمهد الطريق لإجراء انتخابات.

مالي الانتخابات الرئاسية انقلاب

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