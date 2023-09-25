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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

موعد بدء الدراسة للعام الدراسي الجديد 2023 - 2024

موعد بدء الدراسة
موعد بدء الدراسة

يبحث عدد كبير جدا من المواطنيين، عن موعد بدء الدراسة لعام 2023 - 2024، للمراحل التعليمية المختلفة، والتي يستعد لها اولياء الامور بشكل كبير.

موعد بدء الدراسة للعام الدراسي الجديد 2024

ومن المقرر أن يبدأ  العام الدراسي 2024 للجامعات والمدارس مع نهاية شهر سبتمبر وبداية شهر أكتوبر ، وقد تختلف بداية الدراسة بالنسبة لبعض المدارس والجامعات التي تتمتع بنظام خاص.

 

موعد بدء الدراسة للعام الدراسي الجديد 2024


ومن المقرر أن يكون موعد بدء الدراسة 2024 للعام الدراسي الجديد 2023\2024، بداية من يوم السبت الموافق 30 من شهر سبتمبر القادم 2023.

موعد انتهاء الدراسة للعام الدراسي الجديد 2024

ويستمر العام الدراسي الجديد 2023\2024 حتى يوم السبت الموافق 8 من شهر يونيو  2024، حيث أن موعد بدء الدراسة 2024 سيكون فى نفس الوقت لكافة لكافة المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات علي أن تبدء إجازة إجازة نصف العام الدراسي بداية من يوم ٢٧ يناير 2024.

مواعيد الدراسة في المدارس الدولية

 
وفيما يخص موعد بدء الدراسة في المدارس الدولية يسمح للمدارس الدولية الراغبة في بدء العام الدراسي الجديد 2023\2024 مبكرا بداية من الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجاري، وذلك بعد التقدم بطلب لوزارة التربية والتعليم لأخذ الموافقة اللازمة.
الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد

ويبلغ عدد أسابيع العاد الدراسي نحو 35 أسبوع تقسم كما يلي :-

  1. - موعد بدء الدراسة للعام الدراسي الجديد 2023\2024،  30 سبتمبر 2023 إلى الخميس ٢٥ يناير 2024.
  2. -  امتحانات الفصل الدراسي الأول بداية من يوم الأحد الموافق 14 من شهر يناير القادم 2024.
  3. -  امتحانات الفصل الدراسي لطلاب صفوف النقل بمدارس التعليم الفنى، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى يوم الثلاثاء ٩ يناير 2024.
  4. - ومن المقرر أن يبدء الفصل الدراسي الثاني بداية من يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024 إلى الخميس 6 يونيو 2024.
  5. -  امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 25 مايو 2024.
  6. - تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الجديد بداية من يوم السبت الموافق 1 من شهر يونيو القادم 2024.
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