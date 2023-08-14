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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023 - 2024

موعد بداية العام
موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023 - 2024

يبحث عدد كبير جدا من المواطنين، عن موعد العام الدراسى الجديد 2023-2024، وخاصة أولياء أمور الطلاب لتنظيم اليوم الدراسي لأبنائهم وتجهيز الكتب الدراسية الخارجية والزي المدرسي.

ويقدم موقع صدي البلد، موعد بدء العام الدراسي 2023-2024 ، التي تقدمها الحكومية للطلاب والتلاميذ في المراحل الدراسية المختلفة، والتي توفر بشكل كبير في الحالة المادية للأسرة.

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023 - 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء العام الدراسي الجديد 2023-2024، يوم السبت  30 سبتمبر 2023، وحتى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات،.

على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024.

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني السبت 10 فبراير 2024 إلى الخميس 6 يونيو 2024.

وسمحت الوزارة للمدارس الدولية الراغبة في بدء الدراسة بالأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجاري، بعد التقدم بطلب لوزارة التربية والتعليم للحصول على الموافقة.

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023 - 2024

 

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023 - 2024
 

وكانت الوزارة وافقت على زيادة الكثافة بالمدارس الخاصة العربي واللغات والدولية، بعد عرض مذكرة من الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات على وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

 حيث جاءت المذكرة، أن تكون نسبة الكثافة 10% أو السماح للمدرسة بفتح فصل طائر طبقا لظروف كل مدرسة مقابل عدم تحصيل أية رسوم إضافية باستثناء الزيادة المقررة سنويا.

وذلك حتى تتمكن المدارس من مواجهة التزاماتها وعدم تحميل ولي الأمر اية أعباء مالية إضافية.
 

بدائل الكتب الخارجية للعام الدراسي 2023 - 2024
 

القنوات التعليمية والتي تتضمن مجموعة قنوات مدرستنا والتي تقدم شرحا لجميع المواد والمراحل الدراسية وتشمل:-

  1. الدروس الإلكترونية
  2. مكتبة الكتب التفاعلية
  3. قناة مدرستنا 1 للمرحلة الابتدائية
  4. قناة مدرستنا 2 للمرحلة الإعدادية 
  5. قناة مدرستنا 3 للمرحلة الثانوية

اسعار الكتب المستعملة بسورالأزبكية
 

و يلجأ الطلاب وأولياء الأمور، الي شراء الكتب المستعملة، لتفادي ارتفاع الاسعار بالكتب الخارجية، وتقوم ببيع الكتب الخارجية بأسعار تصل إلى نصف الثمن او اقل، ومن اشهر تلك الاماكن سور الأزبكية وهو سوق مخصص لبيع اللوازم المدرسية المستعملة بأسعار مخفضة ويستفيد من هذه الأماكن المواطنين أصحاب الدخل المنخفض.

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