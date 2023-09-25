بالهوت شورت.. ظهور لافت لابنة ميرنا وليد على البحر برفقة والدتها

تداول رواد السوشيال ميديا، صورا للفنانة ميرنا وليد وابنتها على شاطئ البحر الأحمر خلال حضورهما مهرجان الغردقة لسينما الشباب.

وظهرت ميرنا بملابس كاجوال بيضاء اللون، بينما ارتدت ابنتها توب أزرق اللون مع هوت شورت جينز.

مهرجان الغردقة لسينما الشباب

ومن المقرر أن تختتم الدورة الأولى من مهرجان الغردقة لسينما الشباب فعالياتها مساء اليوم، بحضور حسين فهمى، محمود حميدة، إلهام شاهين، هاني سلامة، سلاف فواخرجي، صفية العمري، أحمد وفيق، والمخرج محمد عبدالعزيز، والمخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، والمنتج جابي الخوري، والمخرج خالد بهجت، والمخرج عمرو عابدين، والدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما.

وانطلقت فعاليات المهرجان بتكريم الفنان هاني سلامة والنجمة سلاف فواخرجي وشهدت الأيام الماضية العديد من عروض الأفلام والندوات والتكريمات.

قيد عائلي:

ويذكر أن آخر أعمال ميرنا وليد مسلسل "قيد عائلي" بجزئيه الأول والثاني مع المخرج تامر حمزة والذي تم عرضه عام 2020.

ويعتبر مسلسل "قيد عائلي" من المسلسلات التى نالت نجاح كبير.

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