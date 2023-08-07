محمد رياض يكرم صناع العرض المسرحي مغامرات چيمو

شاهد الفنان محمد رياض رئيس مهرجان المسرح المصري العرض المسرحي " مغامرات چيمو " الذي يعرض شرفيا ضمن فعاليات الدورة الـ 16.

وحضر عدد كبير من النجوم منهم: ياسر صادق مدير المهرجان وطارق عبد العزيز عضو اللجنة العليا، ووفاء الحكيم ، هشام اسماعيل ، ميرنا وليد ، هاني كمال ،خالد محمود، نشوي حسن والمخرجين : هشام طه، محمد متولي مدير مسرح الشمس، والناقد الكبير محمد الروبي والناقد والشاعر الكبير محمد بهجت ، وآخرين من نجوم المسرح والاعلام .



عقب العرض كرم الفنان محمد رياض صناع العمل المسرحي المتميز " مغامرات چيمو " ومنحهم شهادات مشاركة وتقدير ومنهم نجوم صاعدين بقوة من ذوي القدرات العظيمة.

العرض من إنتاج فرقة مسرح الشمس ، وتأليف : صلاح متولي ، وإخراج : محمد عشري، وأشعار بلال إمام والحان أحمد الناصر وديكور غادة شلبي واضاءة عز حلمي وازياء سماح نبيل ، ودعاية خالد مهيب . وبطولة : كريم الحسيني واسراء حامد ، عصام مصطفي ، محمد أسامة ، نيرة عصام ، رندا جمال ، شذي مصطفي، علاء هاني ، كريم سعد ، فجر الحسيني ، علي الحسيني ، نور عصام ، عمرو سعيد، معتصم هاشم ، وأحمد ومحمد الطحاوي ، محسن مصطفي ، جودة نبيل ، ملك محمد ، هاجر محمد ، عبد الرحمن جمال ، شيماء السيد ومحمد وعبد الله يحيي وسلمي سمره ، وخالد طلعت .