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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بدعم من وزارة الاتصالات.. تفاصيل نهائي هاكاثون الشباب العربي في مؤتمر المناخ

صدى البلد

بدعم من وزارة الاتصالات وهيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات تم اليوم الاعلان عن اختيار ثلاثة فرق من مصر للمشاركة في نهائي هاكاثون الشباب العربي.

يأتي البرنامج الريادي بشراكة استراتيجية مع USAID، بهدف تطوير حلول مبتكرة لأهمّ التحديات البيئيّة لمجابهة آثار التغيّر المناخيّ على مجالات الزّراعة والاقتصاد الدوار وأمن المياه والطّاقة المتجدّدة. 

ويحظى الهاكاثون بدعم من قبل وزارة الاتصالات بالإضافة إلى بيبسيكو ومركز الشباب العربي.

 أقيم المعسكر التدريبي  بالقاهرة، بحضور نخبة من الخبراء وقادة الفكر المحليين والاقلميين والدوليين، وأميرة أديب، وهي شخصية مصرية شابة مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم اختيارها لكونها سفيرة لقضايا الاستدامة والممارسات الصديقة للبيئة. 

وقد تلقى المتأهلون للتصفيات النهائية خلال المعسكر التدريبي التوجيهات والإرشادات من خلال ورش عمل مخصصة على أيدي نخبة من الخبراء بالمجال. 

بدأ اليوم الأول بالتعارف والقيام بأنشطة متعلقة بالاستدامة لتحديد أهداف ورش العمل، تبع ذلك أنشطة لخلق الأفكار لتصفية أقوى الحلول، التي سيتم عرضها في المراحل التالية من البرنامج.

 وخلال اليومين التاليين، تعلم المشتركون المزيد عن التفكير التصميمي، وكيفية تطوير الفكرة لتصبح منتج قابل للتنفيذ، كما تعرفوا على الاتصالات الخضراء، وحضروا جلسات عمل بقيادة الخبراء والمرشدين.

وفي نهاية التدريبات، قدم المتأهلون عرضاً نهائياً أمام لجنة تحكيم مكونة من خمسة خبراء في مجالات الابتكار والاستدامة وتطوير الأعمال، لتحديد الفائزين النهائيين من مصر. وتم تقييم المشاركات استناداً إلى توافقها مع مبدأ الاستدامة وقدرتها على الحد من انبعاثات الكربون، ومدى تأثيرها على المجالات الرئيسية الأربعة للمسابقة (المياه، الزراعة، المناخ، الاقتصاد الدائري).

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